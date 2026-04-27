Які сумки в моді 2026: трендові моделі для образів

Коли весняне сонце нарешті починає тішити своєю присутністю, у кожної з нас прокидається бажання додати образу легкості. Тому бохо кожної весни знову з’являється в гардеробах, як тільки ми ховаємо пуховики. У цьому стилі немає суворих правил — він більше про свободу і легку недбалість.

Яка сумка підходить під все

Цього сезону дизайнери зробили ставку на динаміку. Головним героєм вуличних хронік стали сумки з торочками. Така модель здатна стати повноцінною прикрасою будь-якого образу. Навіть якщо на вас проста біла футболка та джинси, такий акцент одразу виводить лук на новий рівень.

Щодо форм, то у 2026 році панує розслабленість. Найактуальнішими моделями стали хобо та затишні торбинки. Розмір — виключно питання вашого комфорту, хоча гігантські XXL-варіанти з неймовірно довгою бахромою мають найбільш ефектний вигляд.

Але найцікавіше — це фактури, тож от на що варто звернути увагу:

Якщо хочеться зробити свій аутфіт більш оригінальним, то обирайте торочки з екошкіри. Це класика бохо-стилю, яка ідеально вписується в щоденний ритм і не потребує складних комбінацій.

Для вечірнього виходу чи особливого настрою ідеально підійде пір’я. Воно має дуже делікатний, невагомий вигляд. Саме тому така сумка вдало доповнить атласні костюми чи витончені сукні.

Ну а ниткова бахрома — це про ніжність і красиві переливи світла. Вона легка, слухняна і додає образу особливого шарму.

Тож дозвольте аксесуару задавати ритм вашому дню, адже мода 2026-го — це передусім про задоволення від кожного руху.