Актуальні сумки 2026, що підходять до будь-якого стилю

Актуальні сумки 2026, що підходять до будь-якого стилю

Дата публікації: 27 квітня 2026 18:24
Які сумки в моді 2026: трендові моделі для образів
У дівчини сумка з бахромою. Фото: freepik

Коли весняне сонце нарешті починає тішити своєю присутністю, у кожної з нас прокидається бажання додати образу легкості. Тому бохо кожної весни знову з’являється в гардеробах, як тільки ми ховаємо пуховики. У цьому стилі немає суворих правил — він більше про свободу і легку недбалість.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Яка сумка підходить під все

Цього сезону дизайнери зробили ставку на динаміку. Головним героєм вуличних хронік стали сумки з торочками. Така модель здатна стати повноцінною прикрасою будь-якого образу. Навіть якщо на вас проста біла футболка та джинси, такий акцент одразу виводить лук на новий рівень.

Яка сумка може стати прикрасою образу у 2026
Balmain. Фото з Cosmopolitan

Щодо форм, то у 2026 році панує розслабленість. Найактуальнішими моделями стали хобо та затишні торбинки. Розмір — виключно питання вашого комфорту, хоча гігантські XXL-варіанти з неймовірно довгою бахромою мають найбільш ефектний вигляд.

Але найцікавіше — це фактури, тож от на що варто звернути увагу:

Читайте також:
  • Якщо хочеться зробити свій аутфіт більш оригінальним, то обирайте торочки з екошкіри. Це класика бохо-стилю, яка ідеально вписується в щоденний ритм і не потребує складних комбінацій.
  • Для вечірнього виходу чи особливого настрою ідеально підійде пір’я. Воно має дуже делікатний, невагомий вигляд. Саме тому така сумка вдало доповнить атласні костюми чи витончені сукні.
  • Ну а ниткова бахрома — це про ніжність і красиві переливи світла. Вона легка, слухняна і додає образу особливого шарму.

Тож дозвольте аксесуару задавати ритм вашому дню, адже мода 2026-го — це передусім про задоволення від кожного руху.

Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
