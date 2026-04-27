Какие сумки в моде 2026: трендовые модели для образов

У девушки сумка с бахромой. Фото: freepik

Когда весеннее солнце наконец-то начинает радовать своим присутствием, у каждой из нас просыпается желание добавить образу легкости. Поэтому бохо каждой весной снова появляется в гардеробах, как только мы прячем пуховики. В этом стиле нет строгих правил — он больше про свободу и легкую небрежность.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Какая сумка подходит под все

В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на динамику. Главным героем уличных хроник стали сумки с бахромой. Такая модель способна стать полноценным украшением любого образа. Даже если на вас простая белая футболка и джинсы, такой акцент сразу выводит лук на новый уровень.

Balmain. Фото из Cosmopolitan

Что касается форм, то в 2026 году царит расслабленность. Самыми актуальными моделями стали хобо и уютные сумки. Размер — исключительно вопрос вашего комфорта, хотя гигантские XXL-варианты с невероятно длинной бахромой выглядят наиболее эффектно.

Но самое интересное — это фактуры, поэтому вот на что стоит обратить внимание:

Если хочется сделать свой аутфит более оригинальным, то выбирайте бахрому из эко-кожи. Это классика бохо-стиля, которая идеально вписывается в ежедневный ритм и не требует сложных комбинаций.

Для вечернего выхода или особого настроения идеально подойдут перья. Они имеют очень деликатный, невесомый вид. Именно поэтому такая сумка удачно дополнит атласные костюмы или изящные платья.

Ну а ниточная бахрома — это про нежность и красивые переливы света. Она легкая, послушная и придает образу особый шарм.

Так что позвольте аксессуару задавать ритм вашему дню, ведь мода 2026-го — это прежде всего об удовольствии от каждого движения.