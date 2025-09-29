Як відрізнити оригінальні парфуми від підробки — поради експертів

Парфуми. Фото: freepik.com

На українському ринку сьогодні дуже багато підробок елітних і нішевих парфумів. Деякі фейкові флакони зроблені так майстерно, що від оригіналу їх майже не відрізниш. Але справжні поціновувачі парфумів все одно можуть розпізнати фальшивку.

В РБК-Україна розповіли, на що варто звернути увагу при покупці парфумів.

Чим відрізняються справжні парфуми від підробки

Пакування і флакон

Відомі бренди ретельно працюють над кожною деталлю. Оригінальний флакон завжди має акуратний вигляд: чіткі лінії, правильні шрифти, логотип і назва бренду без дефектів. Коробка теж важлива — вона повинна бути якісною, щільною і без недоліків.

Упаковка парфумів. Фото: freepik.com

Батч-код

Це номер партії товару, який містить інформацію про дату випуску. Зазвичай складається з букв і цифр. Батч-код має збігатися на коробці та на дні флакона. Якщо цифри або букви нечіткі, або номери різні — це серйозний сигнал про підробку.

Аромат і його стійкість

Оригінальні парфуми мають складний і багатогранний запах, який тримається годинами. Якщо аромат слабкий, швидко зникає або здається "плоским", ймовірно, це підробка.

Дівчина перевіряє аромат. Фото: freepik.com

Ціна

Справжні парфуми не можуть коштувати копійки. Дуже низька ціна — це перший дзвіночок. Але будьте уважні, адже іноді грубі підробки продають за ціною оригіналу, щоб ввести покупця в оману.

Місце покупки

Купуйте парфуми лише у ліцензованих магазинах або у офіційних дистриб’юторів. Уникайте підземних переходів і сумнівних сайтів. Так ви мінімізуєте ризик купити фальшивку.

Упаковка та документи

Оригінальні аромати завжди супроводжуються якісною коробкою та документами: сертифікатом аутентичності, інструкцією та гарантією.