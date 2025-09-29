Як відрізнити оригінальні парфуми від підробки — поради експертів

Як не купити підробку — оригінальні парфуми завжди виділяються
На українському ринку сьогодні дуже багато підробок елітних і нішевих парфумів. Деякі фейкові флакони зроблені так майстерно, що від оригіналу їх майже не відрізниш. Але справжні поціновувачі парфумів все одно можуть розпізнати фальшивку.
В РБК-Україна розповіли, на що варто звернути увагу при покупці парфумів.
Чим відрізняються справжні парфуми від підробки
Пакування і флакон
Відомі бренди ретельно працюють над кожною деталлю. Оригінальний флакон завжди має акуратний вигляд: чіткі лінії, правильні шрифти, логотип і назва бренду без дефектів. Коробка теж важлива — вона повинна бути якісною, щільною і без недоліків.
Батч-код
Це номер партії товару, який містить інформацію про дату випуску. Зазвичай складається з букв і цифр. Батч-код має збігатися на коробці та на дні флакона. Якщо цифри або букви нечіткі, або номери різні — це серйозний сигнал про підробку.
Аромат і його стійкість
Оригінальні парфуми мають складний і багатогранний запах, який тримається годинами. Якщо аромат слабкий, швидко зникає або здається "плоским", ймовірно, це підробка.
Ціна
Справжні парфуми не можуть коштувати копійки. Дуже низька ціна — це перший дзвіночок. Але будьте уважні, адже іноді грубі підробки продають за ціною оригіналу, щоб ввести покупця в оману.
Місце покупки
Купуйте парфуми лише у ліцензованих магазинах або у офіційних дистриб’юторів. Уникайте підземних переходів і сумнівних сайтів. Так ви мінімізуєте ризик купити фальшивку.
Упаковка та документи
Оригінальні аромати завжди супроводжуються якісною коробкою та документами: сертифікатом аутентичності, інструкцією та гарантією.
