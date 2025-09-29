Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Як не купити підробку — оригінальні парфуми завжди виділяються

Як не купити підробку — оригінальні парфуми завжди виділяються

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 19:55
Як відрізнити оригінальні парфуми від підробки — поради експертів
Парфуми. Фото: freepik.com

На українському ринку сьогодні дуже багато підробок елітних і нішевих парфумів. Деякі фейкові флакони зроблені так майстерно, що від оригіналу їх майже не відрізниш. Але справжні поціновувачі парфумів все одно можуть розпізнати фальшивку.

В РБК-Україна розповіли, на що варто звернути увагу при покупці парфумів.

Реклама
Читайте також:

Чим відрізняються справжні парфуми від підробки

Пакування і флакон

Відомі бренди ретельно працюють над кожною деталлю. Оригінальний флакон завжди має акуратний вигляд: чіткі лінії, правильні шрифти, логотип і назва бренду без дефектів. Коробка теж важлива — вона повинна бути якісною, щільною і без недоліків.

Потрібно уважно слідкувати за упакуванням парфумів
Упаковка парфумів. Фото: freepik.com

Батч-код

Це номер партії товару, який містить інформацію про дату випуску. Зазвичай складається з букв і цифр. Батч-код має збігатися на коробці та на дні флакона. Якщо цифри або букви нечіткі, або номери різні — це серйозний сигнал про підробку.

Аромат і його стійкість

Оригінальні парфуми мають складний і багатогранний запах, який тримається годинами. Якщо аромат слабкий, швидко зникає або здається "плоским", ймовірно, це підробка.

Парфуми, що варті уваги, мають особливий аромат
Дівчина перевіряє аромат. Фото: freepik.com

Ціна

Справжні парфуми не можуть коштувати копійки. Дуже низька ціна — це перший дзвіночок. Але будьте уважні, адже іноді грубі підробки продають за ціною оригіналу, щоб ввести покупця в оману.

Місце покупки

Купуйте парфуми лише у ліцензованих магазинах або у офіційних дистриб’юторів. Уникайте підземних переходів і сумнівних сайтів. Так ви мінімізуєте ризик купити фальшивку.

Упаковка та документи

Оригінальні аромати завжди супроводжуються якісною коробкою та документами: сертифікатом аутентичності, інструкцією та гарантією.

мода тренди парфуми аромат стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації