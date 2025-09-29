Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Как не купить подделку — оригинальные духи всегда выделяются

Как не купить подделку — оригинальные духи всегда выделяются

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 19:55
Как отличить оригинальные духи от подделки — советы экспертов
Духи. Фото: freepik.com

На украинском рынке сегодня очень много подделок элитных и нишевых парфюмов. Некоторые фейковые флаконы сделаны так искусно, что от оригинала их почти не отличишь. Но настоящие ценители парфюмов все равно могут распознать фальшивку.

В РБК-Україна рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке духов.

Реклама
Читайте также:

Чем отличаются настоящие духи от подделки

Упаковка и флакон

Известные бренды тщательно работают над каждой деталью. Оригинальный флакон всегда имеет аккуратный вид: четкие линии, правильные шрифты, логотип и название бренда без дефектов. Коробка тоже важна — она должна быть качественной, плотной и без недостатков.

Потрібно уважно слідкувати за упакуванням парфумів
Упаковка духов. Фото: freepik.com

Батч-код

Это номер партии товара, который содержит информацию о дате выпуска. Обычно состоит из букв и цифр. Батч-код должен совпадать на коробке и на дне флакона. Если цифры или буквы нечеткие, или номера разные — это серьезный сигнал о подделке.

Аромат и его стойкость

Оригинальные духи имеют сложный и многогранный запах, который держится часами. Если аромат слабый, быстро исчезает или кажется "плоским", вероятно, это подделка.

Парфуми, що варті уваги, мають особливий аромат
Девушка проверяет аромат. Фото: freepik.com

Цена

Настоящие духи не могут стоить копейки. Очень низкая цена — это первый звоночек. Но будьте внимательны, ведь иногда грубые подделки продают по цене оригинала, чтобы ввести покупателя в заблуждение.

Место покупки

Покупайте духи только в лицензированных магазинах или у официальных дистрибьюторов. Избегайте подземных переходов и сомнительных сайтов. Так вы минимизируете риск купить фальшивку.

Упаковка и документы

Оригинальные ароматы всегда сопровождаются качественной коробкой и документами: сертификатом подлинности, инструкцией и гарантией.

мода тренды духи аромат стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации