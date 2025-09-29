Как отличить оригинальные духи от подделки — советы экспертов

Духи. Фото: freepik.com

На украинском рынке сегодня очень много подделок элитных и нишевых парфюмов. Некоторые фейковые флаконы сделаны так искусно, что от оригинала их почти не отличишь. Но настоящие ценители парфюмов все равно могут распознать фальшивку.

В РБК-Україна рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке духов.

Чем отличаются настоящие духи от подделки

Упаковка и флакон

Известные бренды тщательно работают над каждой деталью. Оригинальный флакон всегда имеет аккуратный вид: четкие линии, правильные шрифты, логотип и название бренда без дефектов. Коробка тоже важна — она должна быть качественной, плотной и без недостатков.

Упаковка духов. Фото: freepik.com

Батч-код

Это номер партии товара, который содержит информацию о дате выпуска. Обычно состоит из букв и цифр. Батч-код должен совпадать на коробке и на дне флакона. Если цифры или буквы нечеткие, или номера разные — это серьезный сигнал о подделке.

Аромат и его стойкость

Оригинальные духи имеют сложный и многогранный запах, который держится часами. Если аромат слабый, быстро исчезает или кажется "плоским", вероятно, это подделка.

Девушка проверяет аромат. Фото: freepik.com

Цена

Настоящие духи не могут стоить копейки. Очень низкая цена — это первый звоночек. Но будьте внимательны, ведь иногда грубые подделки продают по цене оригинала, чтобы ввести покупателя в заблуждение.

Место покупки

Покупайте духи только в лицензированных магазинах или у официальных дистрибьюторов. Избегайте подземных переходов и сомнительных сайтов. Так вы минимизируете риск купить фальшивку.

Упаковка и документы

Оригинальные ароматы всегда сопровождаются качественной коробкой и документами: сертификатом подлинности, инструкцией и гарантией.