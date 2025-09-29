Джессіка Альба повертає тренд — лофери в парі зі шкарпетками

Джессіка Альба. Фото: instagram.com/jessicaalba

Голлівудська акторка Джессіка Альба знову показала, як носити класичні речі стильно й сучасно. Цього разу вона обрала лофери з білими шкарпетками — комбінацію, яка знову стає мейнстрімом. Її образ ідеально підходить для осені, коли хочеться мати елегантний вигляд, але без зайвої формальності.

Що саме вдягла Джессіка Альба

Акторка поєднала короткий твідовий сарафан із поясом, що підкреслює талію. Сірий відтінок з легкими вкрапленнями кольору додає текстури та робить образ більш цікавим.

Під сарафаном класична біла сорочка, яка робить лук багатошаровим і трохи суворим. Головна деталь — взуття: чорні лаковані лофери у поєднанні з білими шкарпетками. Колись це вважалося помилкою, а сьогодні — один із головних модних трюків.

Образ доповнюють чорні непрозорі колготки, що візуально подовжують ноги, та срібні сережки-кільця, які додають трохи блиску.

Як носити лофери зі шкарпетками стильно

Цей прийом універсальний і легко адаптується під різні стилі:

Класика: чорні лофери та білі шкарпетки. Простий, але ефектний варіант, який освіжає будь-який образ.

чорні лофери та білі шкарпетки. Простий, але ефектний варіант, який освіжає будь-який образ. Монохром: чорні лофери з чорними шкарпетками створюють єдину вертикаль і візуально подовжують ноги. Підійде для офісу чи формальних зустрічей.

чорні лофери з чорними шкарпетками створюють єдину вертикаль і візуально подовжують ноги. Підійде для офісу чи формальних зустрічей. Контраст: лофери нейтрального відтінку можна поєднувати з яскравими шкарпетками — бордовими, зеленими чи навіть жовтими.

лофери нейтрального відтінку можна поєднувати з яскравими шкарпетками — бордовими, зеленими чи навіть жовтими. Візерунки: сміливий варіант для тих, хто любить експерименти. Смуги, горошок або інші принти роблять образ веселішим і яскравішим.

сміливий варіант для тих, хто любить експерименти. Смуги, горошок або інші принти роблять образ веселішим і яскравішим. Фактури: комбінуйте лаковані лофери з вовняними, трикотажними чи фактурними шкарпетками — буде мати дорогий й стильний вигляд.

Стилісти радять обирати якісні шкарпетки — щоб не сповзали й мали охайний вигляд. Лофери зі шкарпетками чудово підходять як під сукні та спідниці, так і під штани чи джинси.