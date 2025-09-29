Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Як носити лофери зі шкарпетками — урок стилю від Джессіки Альби

Як носити лофери зі шкарпетками — урок стилю від Джессіки Альби

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 18:12
Джессіка Альба повертає тренд — лофери в парі зі шкарпетками
Джессіка Альба. Фото: instagram.com/jessicaalba

Голлівудська акторка Джессіка Альба знову показала, як носити класичні речі стильно й сучасно. Цього разу вона обрала лофери з білими шкарпетками — комбінацію, яка знову стає мейнстрімом. Її образ ідеально підходить для осені, коли хочеться мати елегантний вигляд, але без зайвої формальності.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Що саме вдягла Джессіка Альба

Акторка поєднала короткий твідовий сарафан із поясом, що підкреслює талію. Сірий відтінок з легкими вкрапленнями кольору додає текстури та робить образ більш цікавим.

Під сарафаном класична біла сорочка, яка робить лук багатошаровим і трохи суворим. Головна деталь — взуття: чорні лаковані лофери у поєднанні з білими шкарпетками. Колись це вважалося помилкою, а сьогодні — один із головних модних трюків.

Образ доповнюють чорні непрозорі колготки, що візуально подовжують ноги, та срібні сережки-кільця, які додають трохи блиску.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba)

Як носити лофери зі шкарпетками стильно

Цей прийом універсальний і легко адаптується під різні стилі:

  • Класика: чорні лофери та білі шкарпетки. Простий, але ефектний варіант, який освіжає будь-який образ.
  • Монохром: чорні лофери з чорними шкарпетками створюють єдину вертикаль і візуально подовжують ноги. Підійде для офісу чи формальних зустрічей.
  • Контраст: лофери нейтрального відтінку можна поєднувати з яскравими шкарпетками — бордовими, зеленими чи навіть жовтими.
  • Візерунки: сміливий варіант для тих, хто любить експерименти. Смуги, горошок або інші принти роблять образ веселішим і яскравішим.
  • Фактури: комбінуйте лаковані лофери з вовняними, трикотажними чи фактурними шкарпетками — буде мати дорогий й стильний вигляд.

Стилісти радять обирати якісні шкарпетки — щоб не сповзали й мали охайний вигляд. Лофери зі шкарпетками чудово підходять як під сукні та спідниці, так і під штани чи джинси.

мода знаменитості взуття образ стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації