Джессика Альба возвращает тренд — лоферы в паре с носками

Голливудская актриса Джессика Альба снова показала, как носить классические вещи стильно и современно. На этот раз она выбрала лоферы с белыми носками — комбинацию, которая снова становится мейнстримом. Ее образ идеально подходит для осени, когда хочется выглядеть элегантно, но без лишней формальности.

Что именно надела Джессика Альба

Актриса соединила короткий твидовый сарафан с поясом, подчеркивающим талию. Серый оттенок с легкими вкраплениями цвета добавляет текстуры и делает образ более интересным.

Под сарафаном классическая белая рубашка, которая делает лук многослойным и немного строгим. Главная деталь — обувь: черные лакированные лоферы в сочетании с белыми носками. Когда-то это считалось ошибкой, а сегодня — один из главных модных трюков.

Образ дополняют черные непрозрачные колготки, которые визуально удлиняют ноги, и серебряные серьги-кольца, которые добавляют немного блеска.

Как носить лоферы с носками стильно

Этот прием универсален и легко адаптируется под разные стили:

Классика: черные лоферы и белые носки. Простой, но эффектный вариант, который освежает любой образ.

черные лоферы и белые носки. Простой, но эффектный вариант, который освежает любой образ. Монохром: черные лоферы с черными носками создают единую вертикаль и визуально удлиняют ноги. Подойдет для офиса или формальных встреч.

черные лоферы с черными носками создают единую вертикаль и визуально удлиняют ноги. Подойдет для офиса или формальных встреч. Контраст: лоферы нейтрального оттенка можно сочетать с яркими носками — бордовыми, зелеными или даже желтыми.

лоферы нейтрального оттенка можно сочетать с яркими носками — бордовыми, зелеными или даже желтыми. Узоры: смелый вариант для тех, кто любит эксперименты. Полосы, горошек или другие принты делают образ веселее и ярче.

смелый вариант для тех, кто любит эксперименты. Полосы, горошек или другие принты делают образ веселее и ярче. Фактуры: комбинируйте лакированные лоферы с шерстяными, трикотажными или фактурными носками — будет выглядеть дорого и стильно.

Стилисты советуют выбирать качественные носки — чтобы не сползали и имели опрятный вид. Лоферы с носками прекрасно подходят как под платья и юбки, так и под брюки или джинсы.