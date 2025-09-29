Джессика Альба возвращает тренд — лоферы в паре с носками

Как носить лоферы с носками — урок стиля от Джессики Альбы
Голливудская актриса Джессика Альба снова показала, как носить классические вещи стильно и современно. На этот раз она выбрала лоферы с белыми носками — комбинацию, которая снова становится мейнстримом. Ее образ идеально подходит для осени, когда хочется выглядеть элегантно, но без лишней формальности.
Об этом пишет РБК-Україна.
Что именно надела Джессика Альба
Актриса соединила короткий твидовый сарафан с поясом, подчеркивающим талию. Серый оттенок с легкими вкраплениями цвета добавляет текстуры и делает образ более интересным.
Под сарафаном классическая белая рубашка, которая делает лук многослойным и немного строгим. Главная деталь — обувь: черные лакированные лоферы в сочетании с белыми носками. Когда-то это считалось ошибкой, а сегодня — один из главных модных трюков.
Образ дополняют черные непрозрачные колготки, которые визуально удлиняют ноги, и серебряные серьги-кольца, которые добавляют немного блеска.
Как носить лоферы с носками стильно
Этот прием универсален и легко адаптируется под разные стили:
- Классика: черные лоферы и белые носки. Простой, но эффектный вариант, который освежает любой образ.
- Монохром: черные лоферы с черными носками создают единую вертикаль и визуально удлиняют ноги. Подойдет для офиса или формальных встреч.
- Контраст: лоферы нейтрального оттенка можно сочетать с яркими носками — бордовыми, зелеными или даже желтыми.
- Узоры: смелый вариант для тех, кто любит эксперименты. Полосы, горошек или другие принты делают образ веселее и ярче.
- Фактуры: комбинируйте лакированные лоферы с шерстяными, трикотажными или фактурными носками — будет выглядеть дорого и стильно.
Стилисты советуют выбирать качественные носки — чтобы не сползали и имели опрятный вид. Лоферы с носками прекрасно подходят как под платья и юбки, так и под брюки или джинсы.
