Головна Мода та краса Які куртки носять модниці цієї осені — трендові варіанти

Які куртки носять модниці цієї осені — трендові варіанти

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 17:36
Осінні куртки 2025 — модні фасони, які обирають всі
Дівчина в шкіряній куртці. Фото: freepik.com

Здається, що літо ще намагається триматися, але ось-ось воно поступиться своїми теплими днями осені. А це означає, що настав час оновлювати гардероб і перш за все варто звернути увагу на верхній одяг.

Сайт Новини.LIVE розповість, на який саме.

Читайте також:

Трендовий верхній одяг цієї осені

У холодну пору на перше місце виходять вовняні пальта та класичні тренчі — вони не тільки зігрівають, а й додають образу елегантності.

Класичні тренді завжди будуть в тренді
Класичний тренч. Фото з Instagram

Але обмежуватися лише такими моделями не найзручніше рішення. Тут на допомогу приходять різні куртки, які легко впишуться у будь-який стиль і доповнять ваші буденні образи.

Серед лідерів уже кілька сезонів поспіль — шкіряні бомбери та косухи. Їх цінують за універсальність: моделі з широкими рукавами та кишенями чудово підходять для щоденного використання, а приталені варіанти додають нотку ретро.

Шкіряний бомбер має бути в усіх в гардеробі
Шкіряний бомбер. Фото з Instagram

Поєднувати їх можна з усім — від мініспідниць і шортів до класичних джинсів і брюк. А ті, хто хоче чогось іншого, обирають джинсові жакети. Темні відтінки деніму — від графіту до чорного — ідеально підходять для багатошарових образів. Їх носять в оверсайз-силуеті, комбінуючи зі світшотами, блузами або сукнями.

Джинсовий піджак підійде для прохолодний вечорів
Джинсовий жакет. Фото з Instagram

І нарешті, повертаються у моду замшеві куртки, які нагадують 90-ті. У фаворі теплі відтінки: коричневий, пісочний, теракотовий — вони чудово вписуються в осінній гардероб і роблять образ по-справжньому затишним.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
