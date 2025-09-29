Осенние куртки 2025 — модные фасоны, которые выбирают все

Девушка в кожаной куртке. Фото: freepik.com

Кажется, что лето еще пытается держаться, но вот-вот оно уступит свои теплые дни осени. А это значит, что пришло время обновлять гардероб и прежде всего стоит обратить внимание на верхнюю одежду.

Трендовая верхняя одежда этой осени

В холодное время на первое место выходят шерстяные пальто и классические тренчи — они не только согревают, но и добавляют образу элегантности.

Классический тренч. Фото из Instagram

Но ограничиваться только такими моделями не самое удобное решение. Здесь на помощь приходят различные куртки, которые легко впишутся в любой стиль и дополнят ваши будничные образы.

Среди лидеров уже несколько сезонов подряд — кожаные бомберы и косухи. Их ценят за универсальность: модели с широкими рукавами и карманами отлично подходят для ежедневного использования, а приталенные варианты добавляют нотку ретро.

Кожаный бомбер. Фото из Instagram

Сочетать их можно со всем — от мини-юбок и шорт до классических джинсов и брюк. А те, кто хочет чего-то другого, выбирают джинсовые жакеты. Темные оттенки денима — от графита до черного — идеально подходят для многослойных образов. Их носят в оверсайз-силуэте, комбинируя со свитшотами, блузами или платьями.

Джинсовый жакет. Фото из Instagram

И наконец, возвращаются в моду замшевые куртки, которые напоминают 90-е. В фаворе теплые оттенки: коричневый, песочный, терракотовый — они отлично вписываются в осенний гардероб и делают образ по-настоящему уютным.