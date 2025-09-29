Найкомфортніші штани цієї осені — стиль і зручність в одному

Дівчина в джоггерах. Фото: freepik.com

Звичайний спорт-шик давно перестав бути просто модним словом — це стиль життя. І щоб мати стильний вигляд, недостатньо просто надіти кросівки або кеди. Зараз мода пропонує ще один варіант для такого взуття — розслаблені спортивні джоггери.

Комфортні штани на цю осінь

Найчастіше це м’які трикотажні або бавовняні штани, що звужуються донизу. В них зустрічаються лампаси по боках або яскравий шнурок, який грає роль поясу. І, незважаючи на спортивне коріння, такі джоггери чудово вписуються у повсякденні образи. Головне обирати нейтральні кольори: чорний, світло-сірий, бежевий або модний коричневий. Але й пастельні відтінки — рожевий чи ніжно-блакитний — теж вітаються.

Бежеві джоггери. Фото з Instagram

Як носити джоггери стильно

Якщо хочете тотал-лук, доповніть їх однотонною толстовкою або худі — монохром завжди буде мати чистий й сучасний вигляд. Для більш легких комбінацій підійде біла базова футболка, лонгслів або тонкий кардиган на голе тіло. А для контрастних образів джоггери добре поєднуються з приталеною бавовняною сорочкою, кашеміровим светром або простим топом.

Джоггери з худі. Фото з Instagram

Обираючи взуття, не обмежуйтесь кросівками. З джоггерами чудовий вигляд будуть мати лофери, оксфорди, акуратні босоніжки на маленькому каблуку чи навіть класичні офісні туфлі. Просто дотримуйтеся балансу: строгі моделі взуття поєднуйте з більш простим верхом, а спортивні з базовими футболками чи мінімалістичними светрами.

Одним словом, спортивні джоггери — це вдалий вибір на цю осінь. Вони легко перетворюють простий аутфіт на модний, сучасний і абсолютно розслаблений образ, який має дорогий вигляд навіть без складних деталей.