Самые комфортные штаны этой осени — стиль и удобство в одном

Девушка в джоггерах. Фото: freepik.com

Обычный спорт-шик давно перестал быть просто модным словом — это стиль жизни. И чтобы выглядеть стильно, недостаточно просто надеть кроссовки или кеды. Сейчас мода предлагает еще один вариант для такой обуви — расслабленные спортивные джоггеры.

Новини.LIVE расскажет больше о них.

Реклама

Читайте также:

Комфортные штаны на эту осень

Чаще всего это мягкие трикотажные или хлопковые штаны, сужающиеся книзу. В них встречаются лампасы по бокам или яркий шнурок, который играет роль пояса. И, несмотря на спортивные корни, такие джоггеры прекрасно вписываются в повседневные образы. Главное выбирать нейтральные цвета: черный, светло-серый, бежевый или модный коричневый. Но и пастельные оттенки — розовый или нежно-голубой — тоже приветствуются.

Бежевые джоггеры. Фото из Instagram

Как носить джоггеры стильно

Если хотите тотал-лук, дополните их однотонной толстовкой или худи — монохром всегда будет выглядеть чисто и современно. Для более легких комбинаций подойдет белая базовая футболка, лонгслив или тонкий кардиган на голое тело. А для контрастных образов джоггеры хорошо сочетаются с приталенной хлопковой рубашкой, кашемировым свитером или простым топом.

Джоггеры с худи. Фото из Instagram

Выбирая обувь, не ограничивайтесь кроссовками. С джоггерами отлично будут смотреться лоферы, оксфорды, аккуратные босоножки на маленьком каблуке или даже классические офисные туфли. Просто соблюдайте баланс: строгие модели обуви сочетайте с более простым верхом, а спортивные с базовыми футболками или минималистичными свитерами.

Одним словом, спортивные джоггеры — это удачный выбор на эту осень. Они легко превращают простой аутфит в модный, современный и абсолютно расслабленный образ, который выглядит дорого даже без сложных деталей.