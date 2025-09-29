Відео
Головна Мода та краса Манікюр на жовтень 2025 — трендові кольори для впевненості

Манікюр на жовтень 2025 — трендові кольори для впевненості

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 23:42
Осінній манікюр — кольори жовтня, які надихають на успіх
Яскравий манікюр. Фото: freepik.com

Манікюр — це не просто доглянуті нігті, а спосіб навести лад у власних відчуттях: додати впевненості, задати настрій і тихо нагадати собі про важливе. Восени найкраще працюють певні відтінки.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Читайте також:

Кожен із них — не просто декор, а маленький інструмент для організації свого настрою.

Кольори манікюру, що додадуть впевненості цієї осені

Хакі

Глибокі оливкові та землисті тони сигналізують про стійкість і практичність. Хакі підходить для роботи, ділових зустрічей і всіх моментів, де хочеться мати зібраний вигляд. Від насиченого оливкового до приглушеного болотного — оберіть матове або глянцеве покриття, залежно від образу.

Колір манікюру, що буде завжди в нагоді
Колір хакі. Фото з Instagram

Нюд з тонким акцентом

Класичний нюд на коротких нігтях засяє по-новому, якщо додати одну-дві деталі: графічну смужку, маленьку контрастну крапку або мінімалістичний геометричний елемент. Такий манікюр універсальний, адже підійде й для офісу, й для зустрічей із друзями, легко комбінується з будь-яким гардеробом і має дорогий вигляд без надмірностей.

Універсальний манікюр, що впишеться в будь-який гардероб
Класичний нюд. Фото з Instagram

Шоколадні відтінки

Глибокий коричневий колір створює відчуття стабільності й затишку. Він чудово поєднується з кашеміровим светром, шкіряними аксесуарами та карамельними відтінками верхнього одягу.

Шоколадний відтінок чудово буде поєднуватись з будь чим
Шоколадний відтінок. Фото з Instagram

Усі ці відтінки більше ніж кольори. Вони допомагають налаштуватися на успіх, додати внутрішньої впевненості і навіть трохи полюбити себе через маленький щоденний ритуал. Восени це особливо актуально: теплі тони нігтів гармоніюють із настроєм і погодою, створюючи відчуття комфорту у будь-який день.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
