Осінній манікюр — кольори жовтня, які надихають на успіх

Манікюр — це не просто доглянуті нігті, а спосіб навести лад у власних відчуттях: додати впевненості, задати настрій і тихо нагадати собі про важливе. Восени найкраще працюють певні відтінки.

Кожен із них — не просто декор, а маленький інструмент для організації свого настрою.

Кольори манікюру, що додадуть впевненості цієї осені

Хакі

Глибокі оливкові та землисті тони сигналізують про стійкість і практичність. Хакі підходить для роботи, ділових зустрічей і всіх моментів, де хочеться мати зібраний вигляд. Від насиченого оливкового до приглушеного болотного — оберіть матове або глянцеве покриття, залежно від образу.

Нюд з тонким акцентом

Класичний нюд на коротких нігтях засяє по-новому, якщо додати одну-дві деталі: графічну смужку, маленьку контрастну крапку або мінімалістичний геометричний елемент. Такий манікюр універсальний, адже підійде й для офісу, й для зустрічей із друзями, легко комбінується з будь-яким гардеробом і має дорогий вигляд без надмірностей.

Шоколадні відтінки

Глибокий коричневий колір створює відчуття стабільності й затишку. Він чудово поєднується з кашеміровим светром, шкіряними аксесуарами та карамельними відтінками верхнього одягу.

Усі ці відтінки більше ніж кольори. Вони допомагають налаштуватися на успіх, додати внутрішньої впевненості і навіть трохи полюбити себе через маленький щоденний ритуал. Восени це особливо актуально: теплі тони нігтів гармоніюють із настроєм і погодою, створюючи відчуття комфорту у будь-який день.