Осенний маникюр — цвета октября, которые вдохновляют на успех

Маникюр на октябрь 2025 — трендовые цвета для уверенности
Маникюр — это не просто ухоженные ногти, а способ навести порядок в собственных ощущениях: добавить уверенности, задать настроение и тихо напомнить себе о важном. Осенью лучше всего работают определенные оттенки.
Новини.LIVE расскажет о них подробнее.
Каждый из них — не просто декор, а маленький инструмент для организации своего настроения.
Цвета маникюра, которые придадут уверенности этой осенью
Хаки
Глубокие оливковые и землистые тона сигнализируют о стойкости и практичности. Хаки подходит для работы, деловых встреч и всех моментов, где хочется выглядеть собранно. От насыщенного оливкового до приглушенного болотного — выберите матовое или глянцевое покрытие, в зависимости от образа.
Нюд с тонким акцентом
Классический нюд на коротких ногтях засияет по-новому, если добавить одну-две детали: графическую полоску, маленькую контрастную точку или минималистичный геометрический элемент. Такой маникюр универсален, ведь подойдет и для офиса, и для встреч с друзьями, легко комбинируется с любым гардеробом и выглядит дорого без излишеств.
Шоколадные оттенки
Глубокий коричневый цвет создает ощущение стабильности и уюта. Он отлично сочетается с кашемировым свитером, кожаными аксессуарами и карамельными оттенками верхней одежды.
Все эти оттенки больше чем цвета. Они помогают настроиться на успех, добавить внутренней уверенности и даже немного полюбить себя через маленький ежедневный ритуал. Осенью это особенно актуально: теплые тона ногтей гармонируют с настроением и погодой, создавая ощущение комфорта в любой день.
