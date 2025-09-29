Видео
Главная Мода и красота Маникюр на октябрь 2025 — трендовые цвета для уверенности

Маникюр на октябрь 2025 — трендовые цвета для уверенности

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 23:42
Осенний маникюр — цвета октября, которые вдохновляют на успех
Яркий маникюр яркий маникюр. Фото: freepik.com

Маникюр — это не просто ухоженные ногти, а способ навести порядок в собственных ощущениях: добавить уверенности, задать настроение и тихо напомнить себе о важном. Осенью лучше всего работают определенные оттенки.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Каждый из них — не просто декор, а маленький инструмент для организации своего настроения.

Цвета маникюра, которые придадут уверенности этой осенью

Хаки

Глубокие оливковые и землистые тона сигнализируют о стойкости и практичности. Хаки подходит для работы, деловых встреч и всех моментов, где хочется выглядеть собранно. От насыщенного оливкового до приглушенного болотного — выберите матовое или глянцевое покрытие, в зависимости от образа.

Колір манікюру, що буде завжди в нагоді
Цвет хаки. Фото из Instagram

Нюд с тонким акцентом

Классический нюд на коротких ногтях засияет по-новому, если добавить одну-две детали: графическую полоску, маленькую контрастную точку или минималистичный геометрический элемент. Такой маникюр универсален, ведь подойдет и для офиса, и для встреч с друзьями, легко комбинируется с любым гардеробом и выглядит дорого без излишеств.

Універсальний манікюр, що впишеться в будь-який гардероб
Классический нюд. Фото из Instagram

Шоколадные оттенки

Глубокий коричневый цвет создает ощущение стабильности и уюта. Он отлично сочетается с кашемировым свитером, кожаными аксессуарами и карамельными оттенками верхней одежды.

Шоколадний відтінок чудово буде поєднуватись з будь чим
Шоколадный оттенок. Фото из Instagram

Все эти оттенки больше чем цвета. Они помогают настроиться на успех, добавить внутренней уверенности и даже немного полюбить себя через маленький ежедневный ритуал. Осенью это особенно актуально: теплые тона ногтей гармонируют с настроением и погодой, создавая ощущение комфорта в любой день.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
