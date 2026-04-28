Новий фаворит взуття, про який уже говорить весь модний світ

Найнеочікуваніший взуттєвий тренд сезону вже всюди
Якщо ви шукаєте золоту середину між комфортними кедами та незручними шпильками, то "котячі підбори" (kitten heels) — це саме те, що потрібно. Вони ледь помітні, зазвичай не вищі за 3–5 сантиметрів, але магічним чином змінюють усе: постава стає рівнішою, хода впевненішою, а ноги візуально довшими.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.
Які туфлі повертаються в моду
Сьогодні, коли ми звикли до кросівок всюди, kitten heels сприймаються як щось більш ефектне і як спосіб проявити себе.
Хоча цей стиль не новий, і ці туфлі не вперше повертаються в моду:
- своєю популярністю вони завдячують Одрі Гепберн, яка зробила їх символом витонченості;
- Керолін Бессетт-Кеннеді довела, що такі туфлі ідеально пасують до звичайних прямих джинсів;
- у 2026 році дизайнери пропонують носити їх максимально розслаблено — навіть із базовими майками чи простими футболками.
Що пропонують дизайнери у 2026-му
На показах Prada та The Row ми побачили сміливі інтерпретації kitten heels: від моделей з відкритими носками до варіантів зі складною шнурівкою, що нагадує корсет.
Цікавий момент відбувся в колекції Chanel. Матьє Блазі створив справжній фурор навколо елегантного взуття, і хоча підбори там були трохи вищими за стандартні "кіттени", це задало тон усьому ринку.
Як і з чим носити
Kitten heels більше не вимагають суворої сукні чи ділового костюма.
- На кожен день: Міксуйте їх із широкими штанами або потертими джинсами. Контраст між грубим денімом та витонченим взуттям має дуже стильний вигляд.
- Для вечора: Обирайте моделі з тонкими ремінцями навколо щиколотки. Це додає легкості навіть найпростішій чорній сукні.
Тож якщо ви раніше обходили підбори стороною через біль у ногах, то kitten heels — це ваш ідеальний шанс повернути елегантність у свій гардероб.