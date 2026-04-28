Головна Стиль Найнеочікуваніший взуттєвий тренд сезону вже всюди

Найнеочікуваніший взуттєвий тренд сезону вже всюди

Дата публікації: 28 квітня 2026 10:34
Новий фаворит взуття, про який уже говорить весь модний світ
Бежеві туфлі. Фото: freepik

Якщо ви шукаєте золоту середину між комфортними кедами та незручними шпильками, то "котячі підбори" (kitten heels) — це саме те, що потрібно. Вони ледь помітні, зазвичай не вищі за 3–5 сантиметрів, але магічним чином змінюють усе: постава стає рівнішою, хода впевненішою, а ноги візуально довшими. 

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Які туфлі повертаються в моду

Сьогодні, коли ми звикли до кросівок всюди, kitten heels сприймаються як щось більш ефектне і як спосіб проявити себе. 

Хоча цей стиль не новий, і ці туфлі не вперше повертаються в моду:

  • своєю популярністю вони завдячують Одрі Гепберн, яка зробила їх символом витонченості;
  • Керолін Бессетт-Кеннеді довела, що такі туфлі ідеально пасують до звичайних прямих джинсів;
  • у 2026 році дизайнери пропонують носити їх максимально розслаблено — навіть із базовими майками чи простими футболками.

Що пропонують дизайнери у 2026-му

На показах Prada та The Row ми побачили сміливі інтерпретації kitten heels: від моделей з відкритими носками до варіантів зі складною шнурівкою, що нагадує корсет.

Prada весна-літо 2026. Фото з Vogue

Цікавий момент відбувся в колекції Chanel. Матьє Блазі створив справжній фурор навколо елегантного взуття, і хоча підбори там були трохи вищими за стандартні "кіттени", це задало тон усьому ринку. 

Як і з чим носити

Kitten heels більше не вимагають суворої сукні чи ділового костюма.

  1. На кожен день: Міксуйте їх із широкими штанами або потертими джинсами. Контраст між грубим денімом та витонченим взуттям має дуже стильний вигляд.
  2. Для вечора: Обирайте моделі з тонкими ремінцями навколо щиколотки. Це додає легкості навіть найпростішій чорній сукні.

Тож якщо ви раніше обходили підбори стороною через біль у ногах, то kitten heels — це ваш ідеальний шанс повернути елегантність у свій гардероб.

жіноче взуття трендове взуття весна-літо 2026
Христина Колосова - Редактор
Христина Колосова
