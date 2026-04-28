Новый фаворит обуви, о котором уже говорит весь модный мир

Бежевые туфли. Фото: freepik

Если вы ищете золотую середину между комфортными кедами и неудобными шпильками, то "кошачьи каблуки" (kitten heels) — это именно то, что нужно. Они едва заметны, обычно не выше 3-5 сантиметров, но магическим образом меняют все: осанка становится ровнее, походка увереннее, а ноги визуально длиннее.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Какие туфли возвращаются в моду

Сегодня, когда мы привыкли к кроссовкам повсюду, kitten heels воспринимаются как нечто более эффектное и как способ проявить себя.

Хотя этот стиль не новый, и эти туфли не впервые возвращаются в моду:

своей популярностью они обязаны Одри Хепберн, которая сделала их символом утонченности ;

Кэролин Бессетт-Кеннеди доказала, что такие туфли идеально подходят к обычным прямым джинсам ;

в 2026 году дизайнеры предлагают носить их максимально расслабленно — даже с базовыми майками или простыми футболками.

Что предлагают дизайнеры в 2026-м

На показах Prada и The Row мы увидели смелые интерпретации kitten heels: от моделей с открытыми носками до вариантов со сложной шнуровкой, напоминающей корсет.

Prada весна-лето 2026. Фото из Vogue

Интересный момент произошел в коллекции Chanel. Матье Блази произвел настоящий фурор вокруг элегантной обуви, и хотя каблуки там были чуть выше стандартных "киттенов", это задало тон всему рынку.

Как и с чем носить

Kitten heels больше не требуют строгого платья или делового костюма.

На каждый день: Миксуйте их с широкими брюками или потертыми джинсами. Контраст между грубым денимом и изящной обувью выглядит очень стильно. Для вечера: Выбирайте модели с тонкими ремешками вокруг щиколотки. Это добавляет легкости даже самому простому черному платью.

Поэтому если вы раньше обходили каблуки стороной из-за боли в ногах, то kitten heels — это ваш идеальный шанс вернуть элегантность в свой гардероб.