Новый фаворит обуви, о котором уже говорит весь модный мир

Самый неожиданный обувной тренд сезона уже повсюду
Если вы ищете золотую середину между комфортными кедами и неудобными шпильками, то "кошачьи каблуки" (kitten heels) — это именно то, что нужно. Они едва заметны, обычно не выше 3-5 сантиметров, но магическим образом меняют все: осанка становится ровнее, походка увереннее, а ноги визуально длиннее.
Какие туфли возвращаются в моду
Сегодня, когда мы привыкли к кроссовкам повсюду, kitten heels воспринимаются как нечто более эффектное и как способ проявить себя.
Хотя этот стиль не новый, и эти туфли не впервые возвращаются в моду:
- своей популярностью они обязаны Одри Хепберн, которая сделала их символом утонченности;
- Кэролин Бессетт-Кеннеди доказала, что такие туфли идеально подходят к обычным прямым джинсам;
- в 2026 году дизайнеры предлагают носить их максимально расслабленно — даже с базовыми майками или простыми футболками.
Что предлагают дизайнеры в 2026-м
На показах Prada и The Row мы увидели смелые интерпретации kitten heels: от моделей с открытыми носками до вариантов со сложной шнуровкой, напоминающей корсет.
Интересный момент произошел в коллекции Chanel. Матье Блази произвел настоящий фурор вокруг элегантной обуви, и хотя каблуки там были чуть выше стандартных "киттенов", это задало тон всему рынку.
Как и с чем носить
Kitten heels больше не требуют строгого платья или делового костюма.
- На каждый день: Миксуйте их с широкими брюками или потертыми джинсами. Контраст между грубым денимом и изящной обувью выглядит очень стильно.
- Для вечера: Выбирайте модели с тонкими ремешками вокруг щиколотки. Это добавляет легкости даже самому простому черному платью.
Поэтому если вы раньше обходили каблуки стороной из-за боли в ногах, то kitten heels — это ваш идеальный шанс вернуть элегантность в свой гардероб.