Самый неожиданный обувной тренд сезона уже повсюду

Самый неожиданный обувной тренд сезона уже повсюду

Дата публикации 28 апреля 2026 10:34
Новый фаворит обуви, о котором уже говорит весь модный мир
Бежевые туфли. Фото: freepik

Если вы ищете золотую середину между комфортными кедами и неудобными шпильками, то "кошачьи каблуки" (kitten heels) — это именно то, что нужно. Они едва заметны, обычно не выше 3-5 сантиметров, но магическим образом меняют все: осанка становится ровнее, походка увереннее, а ноги визуально длиннее.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Какие туфли возвращаются в моду

Сегодня, когда мы привыкли к кроссовкам повсюду, kitten heels воспринимаются как нечто более эффектное и как способ проявить себя.

Хотя этот стиль не новый, и эти туфли не впервые возвращаются в моду:

  • своей популярностью они обязаны Одри Хепберн, которая сделала их символом утонченности;
  • Кэролин Бессетт-Кеннеди доказала, что такие туфли идеально подходят к обычным прямым джинсам;
  • в 2026 году дизайнеры предлагают носить их максимально расслабленно — даже с базовыми майками или простыми футболками.

Что предлагают дизайнеры в 2026-м

На показах Prada и The Row мы увидели смелые интерпретации kitten heels: от моделей с открытыми носками до вариантов со сложной шнуровкой, напоминающей корсет.

Интересный момент произошел в коллекции Chanel. Матье Блази произвел настоящий фурор вокруг элегантной обуви, и хотя каблуки там были чуть выше стандартных "киттенов", это задало тон всему рынку.

Как и с чем носить

Kitten heels больше не требуют строгого платья или делового костюма.

  1. На каждый день: Миксуйте их с широкими брюками или потертыми джинсами. Контраст между грубым денимом и изящной обувью выглядит очень стильно.
  2. Для вечера: Выбирайте модели с тонкими ремешками вокруг щиколотки. Это добавляет легкости даже самому простому черному платью.

Поэтому если вы раньше обходили каблуки стороной из-за боли в ногах, то kitten heels — это ваш идеальный шанс вернуть элегантность в свой гардероб.

женская обувь трендовая обувь весна-лето 2026
Кристина Колосова - Редактор
Кристина Колосова
