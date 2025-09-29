Новинки серед стрижок 2025 — цієї осені не варто їх пропустити

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: freepik.com

Осінь — час змін і нових образів. Що може бути краще, ніж освіжити стиль з допомогою модної стрижки? Якщо ви шукаєте ідеї коротких стрижок осені 2025 року, які пасуватимуть до круглого обличчя, додадуть об’єму тонкому волоссю або внесуть родзинку прямим і кучерявим локонам — цей гід саме для вас.

Новини.LIVE розповість, на які зачіски варто звернути увагу, щоб залишатися в тренді та зручно почуватися щодня.

Які є короткі жіночі стрижки

Шикарне чорне каре

Ця елегантна стрижка — справжня класика для тих, хто любить мінімалізм із шиком. Гладкі боки та блискучий фініш роблять її ідеальною для офіційних виходів або важливих зустрічей. Каре чудово підкреслює риси круглого обличчя та підходить для прямого або тонкого волосся.

Каре на чорне волосся. Фото з Instagram

Для укладки досить легкого гелю і спрею для блиску волосся.

Коротка стрижка

Цей ультракороткий варіант поєднує простоту і сміливість. Ідеально підходить для тих, хто хоче мати стильний вигляд без зайвих зусиль. Гоління з боків і ззаду створює чіткий силует і підкреслює риси обличчя.

Ультракоротка стрижка. Фото з Instagram

Найкраще підійде прямому волоссі, але підходить і для інших текстур. Легка олія зберігає блиск і здоровий вигляд волосся.

Асиметрична платинова піксі

Смiлива та сучасна — довша бахрома з одного боку контрастує з короткою потилицею. Ідеальна для тих, хто хоче додати об’єму тонкому волоссю.

Піксі. Фото з Instagram

Підходить для прямого або хвилястого волосся, а текстуруючий спрей або розгладжуючий крем допоможуть обрати стиль: гладкий або розпатланий.

Каре з омбре

Омбре-боб із градієнтним переходом від темного до світлого — стильний вибір для тих, хто любить чисті лінії й сучасні кольори.

Каре з омбре. Фото з Instagram

Для гладкості та блиску використовуйте термозахисний засіб і сироватку. Цей стиль легкий у догляді, але дуже ефектний.