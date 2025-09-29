Видео
Главная Мода и красота Новые тренды среди коротких стрижек этой осенью

Новые тренды среди коротких стрижек этой осенью

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 16:01
Новинки среди стрижек 2025 — этой осенью не стоит их пропустить
Девушка с короткой стрижкой. Фото: freepik.com

Осень — время перемен и новых образов. Что может быть лучше, чем освежить стиль с помощью модной стрижки? Если вы ищете идеи коротких стрижек осени 2025 года, которые подойдут к круглому лицу, добавят объема тонким волосам или внесут изюминку прямым и вьющимся локонам — этот гид именно для вас.

Новини.LIVE расскажет, на какие прически стоит обратить внимание, чтобы оставаться в тренде и удобно чувствовать себя каждый день.

Читайте также:

Какие есть короткие женские стрижки

Шикарное черное каре

Эта элегантная стрижка — настоящая классика для тех, кто любит минимализм с шиком. Гладкие бока и блестящий финиш делают ее идеальной для официальных выходов или важных встреч. Каре прекрасно подчеркивает черты круглого лица и подходит для прямых или тонких волос.

Каре майже завжди вдалий вибір
Каре на черные волосы. Фото из Instagram

Для укладки достаточно легкого геля и спрея для блеска волос.

Короткая стрижка

Этот ультракороткий вариант сочетает простоту и смелость. Идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть стильно без лишних усилий. Бритье по бокам и сзади создает четкий силуэт и подчеркивает черты лица.

Ультракоротка стрижка, що завжди має стильний вигляд
Ультракороткая стрижка. Фото из Instagram

Лучше всего подойдет прямым волосам, но подходит и для других текстур. Легкое масло сохраняет блеск и здоровый вид волос.

Асимметричная платиновая пикси

Смелая и современная — более длинная бахрома с одной стороны контрастирует с коротким затылком. Идеальна для тех, кто хочет добавить объема тонким волосам.

Ідеальна коротка стрижка для тонкого волосся
Пикси. Фото из Instagram

Подходит для прямых или волнистых волос, а текстурирующий спрей или разглаживающий крем помогут выбрать стиль: гладкий или растрепанный.

Каре с омбре

Омбре-боб с градиентным переходом от темного к светлому — стильный выбор для тех, кто любит чистые линии и современные цвета.

Каре у поєднанні з модним фарбування має сучасний вигляд
Каре с омбре. Фото из Instagram

Для гладкости и блеска используйте термозащитное средство и сыворотку. Этот стиль легкий в уходе, но очень эффектный.

мода стрижки прически волосы стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
