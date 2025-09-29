Новинки среди стрижек 2025 — этой осенью не стоит их пропустить

Новые тренды среди коротких стрижек этой осенью
Осень — время перемен и новых образов. Что может быть лучше, чем освежить стиль с помощью модной стрижки? Если вы ищете идеи коротких стрижек осени 2025 года, которые подойдут к круглому лицу, добавят объема тонким волосам или внесут изюминку прямым и вьющимся локонам — этот гид именно для вас.
Новини.LIVE расскажет, на какие прически стоит обратить внимание, чтобы оставаться в тренде и удобно чувствовать себя каждый день.
Какие есть короткие женские стрижки
Шикарное черное каре
Эта элегантная стрижка — настоящая классика для тех, кто любит минимализм с шиком. Гладкие бока и блестящий финиш делают ее идеальной для официальных выходов или важных встреч. Каре прекрасно подчеркивает черты круглого лица и подходит для прямых или тонких волос.
Для укладки достаточно легкого геля и спрея для блеска волос.
Короткая стрижка
Этот ультракороткий вариант сочетает простоту и смелость. Идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть стильно без лишних усилий. Бритье по бокам и сзади создает четкий силуэт и подчеркивает черты лица.
Лучше всего подойдет прямым волосам, но подходит и для других текстур. Легкое масло сохраняет блеск и здоровый вид волос.
Асимметричная платиновая пикси
Смелая и современная — более длинная бахрома с одной стороны контрастирует с коротким затылком. Идеальна для тех, кто хочет добавить объема тонким волосам.
Подходит для прямых или волнистых волос, а текстурирующий спрей или разглаживающий крем помогут выбрать стиль: гладкий или растрепанный.
Каре с омбре
Омбре-боб с градиентным переходом от темного к светлому — стильный выбор для тех, кто любит чистые линии и современные цвета.
Для гладкости и блеска используйте термозащитное средство и сыворотку. Этот стиль легкий в уходе, но очень эффектный.
Читайте Новини.LIVE!