Чорний вже не тренд — який колір в одязі актуальний восени

Довгі роки чорний був беззаперечним фаворитом у гардеробі, але цієї осені модні експерти радять звернути увагу на новий колір — темно-синій.

Дженніфер Кемп Форбс, старший редактор журналу Who What Wear, називає його таким же елегантним і універсальним, як класичний чорний.

Від знаменитостей до модниць на вулицях Лондона та Парижа — темно-синій завойовує популярність завдяки своїй глибині та бездоганному стилю. Він чудово вписується в осінні образи, додаючи їм витонченості та відчуття розкоші.

5 способів, як легко додати темно-синій у свій гардероб

Темно-синя сорочка на ґудзиках

Класична сорочка темно-синього кольору стає справжньою базою осіннього гардероба. Поєднуйте її з джинсами прямого крою і бордовими балетками, щоб вийшов стильний, але невимушений образ. Сорочка додає структури, а бордові акценти підкреслюють теплу осінню палітру.

Темно-синя сорочка. Фото з Instagram

Темно-синій светр-поло

Для тих, хто любить елегантність, ідеально підійде светр-поло темно-синього кольору. Поєднайте його з атласною спідницею кольору слонової кістки, додайте замшеву сумку та класичні туфлі на низькому каблуку. Такий образ має розкішний вигляд й підходить і для офісу, і для вечірніх прогулянок.

Синій светр. Фото з Instagram

Темно-синій блейзер

Блейзер темно-синього відтінку з золотими ґудзиками — справжній тренд осені 2025. Комбінуйте його з відповідними штанами для монохромного костюма, який має стильний й професійний вигляд. Це ідеальний варіант для ділових зустрічей або офіційних заходів.

Темно-синій блейзер. Фото з Instagram

Темно-синій низ

Штани чи спідниця темно-синього кольору — універсальний варіант для створення елегантного повсякденного образу. Поєднуйте їх з білою сорочкою та балетками — просто, але ефектно. Такий комплект дозволяє мати стильний вигляд без зайвих зусиль.

Темно-синя спідниця. Фото з Instagram

Темно-синя футболка або топ

Футболка чи топ темно-синього кольору — це база для сучасного, невимушеного образу. Комбінуйте з джинсами або брюками, додайте кросівки та світлий блейзер — тоді вийде стильний комплект для активного дня, який поєднує комфорт і модний вигляд.

Темно-синя футболка. Фото з Instagram

Темно-синій вже не просто альтернатива чорному — він стає новою класикою, яка робить будь-який осінній образ глибоким і вишуканим.