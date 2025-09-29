Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Новий модний хіт осені — відтінок, що замінює чорний

Новий модний хіт осені — відтінок, що замінює чорний

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 14:35
Чорний вже не тренд — який колір в одязі актуальний восени
Дівчина в чорній блузці. Фото: freepik.com

Довгі роки чорний був беззаперечним фаворитом у гардеробі, але цієї осені модні експерти радять звернути увагу на новий колір — темно-синій.

Дженніфер Кемп Форбс, старший редактор журналу Who What Wear, називає його таким же елегантним і універсальним, як класичний чорний.

Реклама
Читайте також:

Від знаменитостей до модниць на вулицях Лондона та Парижа — темно-синій завойовує популярність завдяки своїй глибині та бездоганному стилю. Він чудово вписується в осінні образи, додаючи їм витонченості та відчуття розкоші.

5 способів, як легко додати темно-синій у свій гардероб

Темно-синя сорочка на ґудзиках

Класична сорочка темно-синього кольору стає справжньою базою осіннього гардероба. Поєднуйте її з джинсами прямого крою і бордовими балетками, щоб вийшов стильний, але невимушений образ. Сорочка додає структури, а бордові акценти підкреслюють теплу осінню палітру.

З темно-синьою сорочкою вийде стильний образ
Темно-синя сорочка. Фото з Instagram

Темно-синій светр-поло

Для тих, хто любить елегантність, ідеально підійде светр-поло темно-синього кольору. Поєднайте його з атласною спідницею кольору слонової кістки, додайте замшеву сумку та класичні туфлі на низькому каблуку. Такий образ має розкішний вигляд й підходить і для офісу, і для вечірніх прогулянок.

Светр в синьому кольорі ідеальний
Синій светр. Фото з Instagram

Темно-синій блейзер

Блейзер темно-синього відтінку з золотими ґудзиками — справжній тренд осені 2025. Комбінуйте його з відповідними штанами для монохромного костюма, який має стильний й професійний вигляд. Це ідеальний варіант для ділових зустрічей або офіційних заходів.

Темно-синій блейзер буде мати попит цієї осені
Темно-синій блейзер. Фото з Instagram

Темно-синій низ

Штани чи спідниця темно-синього кольору — універсальний варіант для створення елегантного повсякденного образу. Поєднуйте їх з білою сорочкою та балетками — просто, але ефектно. Такий комплект дозволяє мати стильний вигляд без зайвих зусиль.

Поєднуйте темно-синій низ з будь-яким верхом
Темно-синя спідниця. Фото з Instagram

Темно-синя футболка або топ

Футболка чи топ темно-синього кольору — це база для сучасного, невимушеного образу. Комбінуйте з джинсами або брюками, додайте кросівки та світлий блейзер — тоді вийде стильний комплект для активного дня, який поєднує комфорт і модний вигляд.

Темно-синя футболка можна стати базовою річчю в гардеробі
Темно-синя футболка. Фото з Instagram

Темно-синій вже не просто альтернатива чорному — він стає новою класикою, яка робить будь-який осінній образ глибоким і вишуканим.

мода одяг тренди стиль колір
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації