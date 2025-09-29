Черный уже не тренд — какой цвет в одежде актуален осенью

Девушка в черной блузке. Фото: freepik.com

Долгие годы черный был безоговорочным фаворитом в гардеробе, но этой осенью модные эксперты советуют обратить внимание на новый цвет — темно-синий.

Дженнифер Кэмп Форбс, старший редактор журнала Who What Wear, называет его таким же элегантным и универсальным, как классический черный.

От знаменитостей до модниц на улицах Лондона и Парижа — темно-синий завоевывает популярность благодаря своей глубине и безупречному стилю. Он прекрасно вписывается в осенние образы, добавляя им утонченности и ощущение роскоши.

5 способов, как легко добавить темно-синий в свой гардероб

Темно-синяя рубашка на пуговицах

Классическая рубашка темно-синего цвета становится настоящей базой осеннего гардероба. Сочетайте ее с джинсами прямого кроя и бордовыми балетками, чтобы получился стильный, но непринужденный образ. Рубашка добавляет структуры, а бордовые акценты подчеркивают теплую осеннюю палитру.

Темно-синяя рубашка. Фото из Instagram

Темно-синий свитер-поло

Для тех, кто любит элегантность, идеально подойдет свитер-поло темно-синего цвета. Сочетайте его с атласной юбкой цвета слоновой кости, добавьте замшевую сумку и классические туфли на низком каблуке. Такой образ выглядит роскошно и подходит и для офиса, и для вечерних прогулок.

Синий свитер. Фото из Instagram

Темно-синий блейзер

Блейзер темно-синего оттенка с золотыми пуговицами — настоящий тренд осени 2025. Комбинируйте его с подходящими брюками для монохромного костюма, который выглядит стильно и профессионально. Это идеальный вариант для деловых встреч или официальных мероприятий.

Темно-синий блейзер. Фото из Instagram

Темно-синий низ

Брюки или юбка темно-синего цвета — универсальный вариант для создания элегантного повседневного образа. Сочетайте их с белой рубашкой и балетками — просто, но эффектно. Такой комплект позволяет выглядеть стильно без лишних усилий.

Темно-синяя юбка. Фото из Instagram

Темно-синяя футболка или топ

Футболка или топ темно-синего цвета — это база для современного, непринужденного образа. Комбинируйте с джинсами или брюками, добавьте кроссовки и светлый блейзер — тогда получится стильный комплект для активного дня, который сочетает комфорт и модный вид.

Темно-синяя футболка. Фото из Instagram

Темно-синий уже не просто альтернатива черному — он становится новой классикой, которая делает любой осенний образ глубоким и изысканным.