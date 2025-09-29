Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Осіння класика — речі, що стають дорожчими з роками

Осіння класика — речі, що стають дорожчими з роками

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 21:40
Осінні речі, які з часом стають ціннішими — вдалі для інвестиції
Дівчина в стильному осінньому образі. Фото: freepik.com

Час летить шалено швидко, і сезони змінюють один одного, мов сторінки у книзі. Нові тренди витісняють старі майже щомісяця. І що робити тим, хто не хоче змінювати гардероб щоразу? Відповідь проста: носити те, що подобається. Просто робити це потрібно стильно. І це зовсім не складно, якщо знати маленькі хитрощі моди, які допоможуть залишатися актуальною, не ставши заручницею маркетингу.

Про це пише Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Речі, які ніколи не втрачають популярності

Матеріали

Осінь асоціюється з теплом і затишком, а значить з правильними тканинами. Три головні герої цього сезону: шкіра, замша та трикотаж. Вони ніколи не виходять з моди і щороку з’являються в луках fashion-блогерок. Щоб речі служили довше, обирайте практичні кольори і прості універсальні фасони.

Такий матеріал як замша завжди буде актуальний
Замшевий піджак. Фото з Instagram

А вже потім можна гратися аксесуарами — шарфи, сумки, ремені — знадобиться все.

Кольори

Класика осені — це три відтінки, які точно не підведуть: коричневий, бургунді та сірий. Сірий чудовий вигляд буде мати на трикотажі, а коричневий і бургунді підійдуть практично для всього: від взуття до головних уборів.

Колір бургунді в моді закріпився надовго
Трендові кросівки. Фото з Instagram

Щороку з’являються ще й несподівані кольори, які освіжають базовий гардероб і роблять його більш сучасним.

Принти

А ось принти восени стають особливо важливими. Якщо навесні модниці віддають перевагу флористиці, то восени на сцену виходить клітинка. Найпопулярніші види — тартан, "принц Уельський", гленчек.

Деякі принти в одязі в тренді
Пальто з принтом тартан. Фото з Instagram

А от гусяча лапка, віші чи королівська клітинка більш мінливі, тому їх краще використовувати обережно, щоб все мало гармонійний вигляд в образі.

мода осінь тренди речі стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації