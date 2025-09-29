Осінні речі, які з часом стають ціннішими — вдалі для інвестиції

Дівчина в стильному осінньому образі. Фото: freepik.com

Час летить шалено швидко, і сезони змінюють один одного, мов сторінки у книзі. Нові тренди витісняють старі майже щомісяця. І що робити тим, хто не хоче змінювати гардероб щоразу? Відповідь проста: носити те, що подобається. Просто робити це потрібно стильно. І це зовсім не складно, якщо знати маленькі хитрощі моди, які допоможуть залишатися актуальною, не ставши заручницею маркетингу.

Речі, які ніколи не втрачають популярності

Матеріали

Осінь асоціюється з теплом і затишком, а значить з правильними тканинами. Три головні герої цього сезону: шкіра, замша та трикотаж. Вони ніколи не виходять з моди і щороку з’являються в луках fashion-блогерок. Щоб речі служили довше, обирайте практичні кольори і прості універсальні фасони.

А вже потім можна гратися аксесуарами — шарфи, сумки, ремені — знадобиться все.

Кольори

Класика осені — це три відтінки, які точно не підведуть: коричневий, бургунді та сірий. Сірий чудовий вигляд буде мати на трикотажі, а коричневий і бургунді підійдуть практично для всього: від взуття до головних уборів.

Щороку з’являються ще й несподівані кольори, які освіжають базовий гардероб і роблять його більш сучасним.

Принти

А ось принти восени стають особливо важливими. Якщо навесні модниці віддають перевагу флористиці, то восени на сцену виходить клітинка. Найпопулярніші види — тартан, "принц Уельський", гленчек.

А от гусяча лапка, віші чи королівська клітинка більш мінливі, тому їх краще використовувати обережно, щоб все мало гармонійний вигляд в образі.