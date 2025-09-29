Осенние вещи, что со временем становятся ценнее — удачные для инвестиции

Девушка в стильном осеннем образе. Фото: freepik.com

Время летит безумно быстро, и сезоны сменяют друг друга, как страницы в книге. Новые тренды вытесняют старые почти каждый месяц. И что делать тем, кто не хочет менять гардероб каждый раз? Ответ прост: носить то, что нравится. Просто делать это нужно стильно. И это совсем не сложно, если знать маленькие хитрости моды, которые помогут оставаться актуальной, не став заложницей маркетинга.

Вещи, которые никогда не теряют популярности

Материалы

Осень ассоциируется с теплом и уютом, а значит с правильными тканями. Три главных героя этого сезона: кожа, замша и трикотаж. Они никогда не выходят из моды и каждый год появляются в луках fashion-блогеров. Чтобы вещи служили дольше, выбирайте практичные цвета и простые универсальные фасоны.

А уже потом можно играться аксессуарами — шарфы, сумки, ремни — понадобится все.

Цвета

Классика осени — это три оттенка, которые точно не подведут: коричневый, бургунди и серый. Серый отлично будет смотреться на трикотаже, а коричневый и бургунди подойдут практически для всего: от обуви до головных уборов.

Каждый год появляются еще и неожиданные цвета, которые освежают базовый гардероб и делают его более современным.

Принты

А вот принты осенью становятся особенно важными. Если весной модницы отдают предпочтение флористике, то осенью на сцену выходит клетка. Самые популярные виды — тартан, "принц Уэльский", гленчек.

А вот гусиная лапка, виши или королевская клетка более изменчивы, поэтому их лучше использовать осторожно, чтобы все выглядело гармонично в образе.