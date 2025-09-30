Який колір штанів носитимуть модниці цього сезону — чорний в минулому

Коричневі штани. Фото: freepik.com

Класичні чорні штани давно стали базою будь-якого гардеробу. Вони універсальні, підходять майже до всього і дозволяють експериментувати зі стилем без зайвих зусиль. Але цієї осені на подіумах з’явився новий фаворит — коричневі штани. Здавалося б, такі ж нейтральні, але саме це робить їх особливими. Вони ненав’язливо виділяють образ, і саме тому модниці цього сезону обирають їх для створення трендових луків.

Новини.LIVE розповість, з чим носити трендові штани цієї осені.

Чому коричневі штани в тренді

Коричневі штани бувають різних фасонів: класичні прямі, трохи широкі та злегка укорочені, що відкривають щиколотку, або вузькі, які підкреслюють фігуру. Для осені особливо актуальні варіанти з вовни або вельветові — вони зігрівають у холод і додають образу благородної текстури.

Вельветові штани в образі. Фото з Instagram

Не менш цікавий вигляд буде мати коричневі шкіряні штани, які стануть чудовою альтернативою джинсам цього сезону, створюючи більш насичений і глибокий тон.

Коричневі шкіряні штани. Фото з Instagram

Найприємніше, що коричневі брюки чудово комбінуються з будь-якими кольорами та фактурами. З білою сорочкою, кремовим светром чи ніжним бежевим кардиганом вони створюють спокійний, монохромний образ, який має дорогий та стильний вигляд. А якщо додати яскраві акценти — червоний жакет, смарагдовий топ або сонячно-жовтий аксесуар — образ відразу стає сучасним і свіжим.

Також ці штани легко поєднувати з різною фактурою взуття та аксесуарів. Класичні туфлі та лофери підкреслять елегантність, високі чоботи додадуть строгості, а кросівки або масивне взуття на платформі — сучасного молодіжного шарму. Текстури теж грають важливу роль: кашемір і твід додають елегантності, шкіра або денім — драйву та неочікуваної гостроти.

Коричневі джинси. Фото з Instagram

Саме ця універсальність робить коричневі штани ключовим елементом гардеробу цієї осені, адже вони дозволяють гратися стилями, поєднувати класику та сучасні акценти і вигадувати власні, неповторні образи.