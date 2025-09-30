Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Осінній тренд — відтінок штанів, що замінює чорний

Осінній тренд — відтінок штанів, що замінює чорний

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 07:30
Який колір штанів носитимуть модниці цього сезону — чорний в минулому
Коричневі штани. Фото: freepik.com

Класичні чорні штани давно стали базою будь-якого гардеробу. Вони універсальні, підходять майже до всього і дозволяють експериментувати зі стилем без зайвих зусиль. Але цієї осені на подіумах з’явився новий фаворит — коричневі штани. Здавалося б, такі ж нейтральні, але саме це робить їх особливими. Вони ненав’язливо виділяють образ, і саме тому модниці цього сезону обирають їх для створення трендових луків.

Новини.LIVE розповість, з чим носити трендові штани цієї осені.

Реклама
Читайте також:

Чому коричневі штани в тренді

Коричневі штани бувають різних фасонів: класичні прямі, трохи широкі та злегка укорочені, що відкривають щиколотку, або вузькі, які підкреслюють фігуру. Для осені особливо актуальні варіанти з вовни або вельветові — вони зігрівають у холод і додають образу благородної текстури.

Вельветові штани додадуть образу родзинки
Вельветові штани в образі. Фото з Instagram

Не менш цікавий вигляд буде мати коричневі шкіряні штани, які стануть чудовою альтернативою джинсам цього сезону, створюючи більш насичений і глибокий тон.

Шкіряні штани мають розкішний вигляд
Коричневі шкіряні штани. Фото з Instagram

Найприємніше, що коричневі брюки чудово комбінуються з будь-якими кольорами та фактурами. З білою сорочкою, кремовим светром чи ніжним бежевим кардиганом вони створюють спокійний, монохромний образ, який має дорогий та стильний вигляд. А якщо додати яскраві акценти — червоний жакет, смарагдовий топ або сонячно-жовтий аксесуар — образ відразу стає сучасним і свіжим.

Також ці штани легко поєднувати з різною фактурою взуття та аксесуарів. Класичні туфлі та лофери підкреслять елегантність, високі чоботи додадуть строгості, а кросівки або масивне взуття на платформі — сучасного молодіжного шарму. Текстури теж грають важливу роль: кашемір і твід додають елегантності, шкіра або денім — драйву та неочікуваної гостроти.

Денім в коричневому кольорі додасть драйву образу
Коричневі джинси. Фото з Instagram

Саме ця універсальність робить коричневі штани ключовим елементом гардеробу цієї осені, адже вони дозволяють гратися стилями, поєднувати класику та сучасні акценти і вигадувати власні, неповторні образи.

мода одяг тренди стиль штани
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації