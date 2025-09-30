Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Осенний тренд — оттенок брюк, что заменит черный

Осенний тренд — оттенок брюк, что заменит черный

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 07:30
Какой цвет брюк будут носить модницы в этом сезоне — черный в прошлом
Коричневые брюки. Фото: freepik.com

Классические черные брюки давно стали базой любого гардероба. Они универсальны, подходят почти ко всему и позволяют экспериментировать со стилем без лишних усилий. Но этой осенью на подиумах появился новый фаворит — коричневые брюки. Казалось бы, такие же нейтральные, но именно это делает их особенными. Они ненавязчиво выделяют образ, и именно поэтому модницы в этом сезоне выбирают их для создания трендовых луков.

Новини.LIVE расскажет, с чем носить трендовые брюки этой осенью.

Реклама
Читайте также:

Почему коричневые брюки в тренде

Коричневые брюки бывают разных фасонов: классические прямые, немного широкие и слегка укороченные, открывающие щиколотку, или узкие, которые подчеркивают фигуру. Для осени особенно актуальны варианты из шерсти или вельветовые — они согревают в холода и добавляют образу благородной текстуры.

Вельветові штани додадуть образу родзинки
Вельветовые брюки в образе. Фото из Instagram

Не менее интересно будет смотреться коричневые кожаные брюки, которые станут отличной альтернативой джинсам в этом сезоне, создавая более насыщенный и глубокий тон.

Шкіряні штани мають розкішний вигляд
Коричневые кожаные брюки. Фото из Instagram

Самое приятное, что коричневые брюки прекрасно комбинируются с любыми цветами и фактурами. С белой рубашкой, кремовым свитером или нежным бежевым кардиганом они создают спокойный, монохромный образ, который выглядит дорого и стильно. А если добавить яркие акценты — красный жакет, изумрудный топ или солнечно-желтый аксессуар — образ сразу становится современным и свежим.

Также эти брюки легко сочетать с разной фактурой обуви и аксессуаров. Классические туфли и лоферы подчеркнут элегантность, высокие сапоги добавят строгости, а кроссовки или массивная обувь на платформе — современного молодежного шарма. Текстуры тоже играют важную роль: кашемир и твид добавляют элегантности, кожа или деним — драйва и неожиданной остроты.

Денім в коричневому кольорі додасть драйву образу
Коричневые джинсы. Фото из Instagram

Именно эта универсальность делает коричневые брюки ключевым элементом гардероба этой осенью, ведь они позволяют играть стилями, сочетать классику и современные акценты и придумывать собственные, неповторимые образы.

мода одежда тренды стиль штаны
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации