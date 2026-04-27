Почему с возрастом волосы теряют объем и густоту: эффективные решения проблемы

Мы привыкли замечать глобальные изменения в зеркале: новые морщины или изменение осанки. Но то, как редеют волосы, обычно выпадает из поля зрения. Это не происходит за одно утро — процесс растягивается на годы, и часто мы осознаем проблему уже тогда, когда привычный хвост стал вдвое тоньше, а пробор шире.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание RTÉ.

Трихолог Рут Коллис отмечает, что несмотря на распространенное мнение, что во всем виноваты гены, состояние прически — это сложный пазл, где образ жизни тоже имеет значение не меньше, чем наследственность.

От чего страдают наши волосы

Гормональные качели

Самые большие трансформации происходят во время серьезных перестроек: половое созревание, послеродовой период или менопауза. В эти моменты фолликулы могут "сжиматься", производя все более тонкий волос, пока он не превратится в едва заметный пушок.

Клеточная усталость

С годами организм включает режим экономии. Клетки обновляются медленнее, а ресурсы направляются на поддержание жизненно важных органов.

Дефициты, о которых мы не догадываемся

Нехватка железа — одна из наиболее возможных причин потери объема. Если организму не хватает кислорода (за который отвечает железо), волосяные луковицы просто засыпают. То же самое касается и витамина D: без него корни ослабевают, а воспалительные процессы на коже головы становятся хроническими.

Кроме внутренних причин, следует учитывать еще и внешние факторы:

стресс;

лекарства;

привычки: курение и постоянный недосып истощают запасы антиоксидантов, которые должны защищать наши фолликулы от старения.

Что делать с тонкими волосами

Не стоит бежать за самым дорогим шампунем — он работает только с последствиями. Настоящие изменения начинаются с базы.

Правило "заботливой мамы" от Рут Коллис. Она советует относиться к своему организму так, как бы вы заботились о ребенке. В частности, пить воду и высыпаться. Эти банальные вещи — фундамент для роста волос. Еда. Волосы строятся из белка и микроэлементов. Орехи, бобовые, свежие овощи и качественный белок должны быть в рационе ежедневно, а не раз в неделю. Эмоциональная гигиена. Общение с приятными людьми, объятия и спокойствие снижают уровень кортизола. А где меньше кортизола — там крепче корни. Внимание к коже головы. Мы тщательно очищаем лицо, но часто забываем о коже головы. Остатки средств для укладки и кожный жир забивают поры, не давая новым волосам пробиться наружу. Также не забывайте о защите от солнца: если волосы уже поредели, прямые лучи могут травмировать кожу.

Слабость волос — это сигнал организма, что ему не хватает баланса. И хотя мы не можем остановить время, в наших силах дать волосам ресурсы, чтобы они оставались здоровыми как можно дольше.