Чому з віком волосся втрачає об’єм і густоту: ефективні рішення проблеми

Ми звикли помічати глобальні зміни в дзеркалі: нові зморшки чи зміну постави. Але те, як рідшає волосся, зазвичай випадає з поля зору. Це не стається за один ранок — процес розтягується на роки, і часто ми усвідомлюємо проблему вже тоді, коли звичний хвіст став удвічі тоншим, а проділ ширшим.

Трихологиня Рут Колліс зазначає, що попри поширену думку, що в усьому винні гени, стан зачіски — це складний пазл, де спосіб життя теж важить не менше, ніж спадковість.

Від чого страждає наше волосся

Гормональні гойдалки

Найбільші трансформації стаються під час серйозних перебудов: статеве дозрівання, післяпологовий період або менопауза. У ці моменти фолікули можуть "стискатися", виробляючи дедалі тоншу волосину, поки вона не перетвориться на ледь помітний пушок.

Клітинна втома

З роками організм вмикає режим економії. Клітини оновлюються повільніше, а ресурси спрямовуються на підтримку життєво важливих органів.

Дефіцити, про які ми не здогадуємось

Брак заліза — одна з найбільш можливих причин втрати об’єму. Якщо організму не вистачає кисню (за який відповідає залізо), волосяні цибулини просто засинають. Те саме стосується і вітаміну D: без нього коріння слабшає, а запальні процеси на шкірі голови стають хронічними.

Крім внутрішніх причин, слід враховувати ще й зовнішні фактори:

стрес;

ліки;

звички: куріння та постійний недосип виснажують запаси антиоксидантів, які мають захищати наші фолікули від старіння.

Що робити з тонким волоссям

Не варто бігти за найдорожчим шампунем — він працює лише з наслідками. Справжні зміни починаються з бази.

Правило "турботливої мами" від Рут Колліс. Вона радить ставитися до свого організму так, як би ви дбали про дитину. Зокрема, пити воду та висипатися. Ці банальні речі — фундамент для росту волосся. Їжа. Волосся будується з білка та мікроелементів. Горіхи, бобові, свіжі овочі та якісний білок мають бути в раціоні щодня, а не раз на тиждень. Емоційна гігієна. Спілкування з приємними людьми, обійми та спокій знижують рівень кортизолу. А де менше кортизолу — там міцніше коріння. Увага до шкіри голови. Ми ретельно очищуємо обличчя, але часто забуваємо про шкіру голови. Залишки засобів для укладки та шкірний жир забивають пори, не даючи новому волоссю пробитися назовні. Також не забувайте про захист від сонця: якщо волосся вже порідшало, прямі промені можуть травмувати шкіру.

Слабкість волосся — це сигнал організму, що йому бракує балансу. І хоча ми не можемо зупинити час, у наших силах дати волоссю ресурси, щоб воно залишалося здоровим якомога довше.