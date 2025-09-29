Видео
Видео

Стильная подборка — замшевые сапоги в образах этой осени

Дата публикации 29 сентября 2025 13:19
С чем носить замшевую обувь этой осенью — будете в тренде
Замшевые сапоги. Фото: freepik.com

Девушки уже достают из шкафов любимые осенние пары обуви и примеряют новые образы. И если вы еще думаете, какие сапоги станут главным акцентом этого сезона, то стоит обратить внимание на замшевые модели. Они прекрасно сочетаются с тренчами, кожаными куртками, бомберами или пальто и выглядят одновременно изысканно и непринужденно.

Об этом пишет In Journal.

Замша на каблуках или низком ходу всегда добавляет образу элегантности. Неудивительно, что в новых коллекциях Saint Laurent, Alaïa, Prada и Chloé снова появились такие сапоги —  это сигнал, что материал снова на пике популярности.

Почему замшевые сапоги —  это тренд

Их история уходит в 60-е — в Великобритании тогда все носили замшевые "челси". В 70-х они стали частью богемной эстетики, а в 80-90-х не потеряли популярность. Это тот случай, когда мода не просто возвращается, а никогда и не исчезает окончательно.

Замшеві чоботи підкорюють тренди
Коричневые сапоги. Фото из Instagram

Да, в какой-то момент на первый план вышли жокейские сапоги или угги, но сегодня именно замша снова в центре внимания. И она однозначно выглядит более стильно благодаря новым сочетаниям.

Как носить

Сегодня стилисты советуют смело комбинировать замшевые сапоги не только с классическими пальто или юбками, но и с джинсами, мини, шортами или даже спортивными штанами. Это тот случай, когда одна пара способна "вытянуть" весь образ и сделать его более дорогим на вид.

Замша цього року в тренді
Замшевые сапоги. Фото из Instagram

А если добавить к гардеробу еще и сумку или куртку из замши в оттенках бежевого, верблюжьего или глубокого коричневого —  получите осенний сет, который будет выглядеть действительно роскошно.

мода тренды обувь стиль женская обувь
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
