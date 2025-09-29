Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Стильна добірка — замшеві чоботи в образах цієї осені

Стильна добірка — замшеві чоботи в образах цієї осені

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 13:19
З чим носити замшеве взуття цієї осені — будете в тренді
Замшеві чоботи. Фото: freepik.com

Дівчата вже дістають із шаф улюблені осінні пари взуття й приміряють нові образи. І якщо ви ще думаєте, які чоботи стануть головним акцентом цього сезону, то варто звернути увагу на замшеві моделі. Вони чудово поєднуються з тренчами, шкіряними куртками, бомберами чи пальтами та мають водночас вишуканий й невимушений вигляд.

Про це пише In Journal.

Реклама
Читайте також:

Замша на підборах чи низькому ходу завжди додає образу елегантності. Не дивно, що в нових колекціях Saint Laurent, Alaïa, Prada і Chloé знову з’явилися такі чоботи — це сигнал, що матеріал знову на піку популярності.

Чому замшеві чоботи — це тренд

Їхня історія сягає ще 60-х — у Великій Британії тоді всі носили замшеві "челсі". У 70-х вони стали частиною богемної естетики, а в 80-90-х не втратили популярності. Це той випадок, коли мода не просто повертається, а ніколи й не зникає остаточно.

Замшеві чоботи підкорюють тренди
Коричневі чоботи. Фото з Instagram

Так, у якийсь момент на перший план вийшли жокейські чоботи чи уггі, але сьогодні саме замша знову в центрі уваги. І вона однозначно має більш стильний вигляд завдяки новим поєднанням.

Як носити

Сьогодні стилісти радять сміливо комбінувати замшеві чоботи не лише з класичними пальтами чи спідницями, а й із джинсами, міні, шортами чи навіть спортивними штанами. Це той випадок, коли одна пара здатна "витягнути" весь образ і зробити його дорожчим на вигляд.

Замша цього року в тренді
Замшеві чоботи. Фото з Instagram

А якщо додати до гардероба ще й сумку чи куртку із замші у відтінках бежевого, верблюжого чи глибокого коричневого — отримаєте осінній сет, що буде мати дійсно розкішний вигляд.

мода тренди взуття стиль жіноче взуття
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації