З чим носити замшеве взуття цієї осені — будете в тренді

Дівчата вже дістають із шаф улюблені осінні пари взуття й приміряють нові образи. І якщо ви ще думаєте, які чоботи стануть головним акцентом цього сезону, то варто звернути увагу на замшеві моделі. Вони чудово поєднуються з тренчами, шкіряними куртками, бомберами чи пальтами та мають водночас вишуканий й невимушений вигляд.

Замша на підборах чи низькому ходу завжди додає образу елегантності. Не дивно, що в нових колекціях Saint Laurent, Alaïa, Prada і Chloé знову з’явилися такі чоботи — це сигнал, що матеріал знову на піку популярності.

Чому замшеві чоботи — це тренд

Їхня історія сягає ще 60-х — у Великій Британії тоді всі носили замшеві "челсі". У 70-х вони стали частиною богемної естетики, а в 80-90-х не втратили популярності. Це той випадок, коли мода не просто повертається, а ніколи й не зникає остаточно.

Так, у якийсь момент на перший план вийшли жокейські чоботи чи уггі, але сьогодні саме замша знову в центрі уваги. І вона однозначно має більш стильний вигляд завдяки новим поєднанням.

Як носити

Сьогодні стилісти радять сміливо комбінувати замшеві чоботи не лише з класичними пальтами чи спідницями, а й із джинсами, міні, шортами чи навіть спортивними штанами. Це той випадок, коли одна пара здатна "витягнути" весь образ і зробити його дорожчим на вигляд.

А якщо додати до гардероба ще й сумку чи куртку із замші у відтінках бежевого, верблюжого чи глибокого коричневого — отримаєте осінній сет, що буде мати дійсно розкішний вигляд.