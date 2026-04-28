Бомбер від Zara, який привернув увагу на Тижні моди в Нью-Йорку

Бомбер від Zara, який привернув увагу на Тижні моди в Нью-Йорку

Дата публікації: 28 квітня 2026 18:15
Тиждень моди в Нью-Йорку: бомбер від Zara, який всі обговорюють
Дівчина у сатиновому бомбері. Фото з соціальних мереж

Мас-маркет гіганти вже давно привчили нас до того, що кожна їхня колекція верхнього одягу — це потенційний хіт. Ми всі пам’ятаємо ті самі пухнасті сірі шуби та об’ємні косухи, які заполонили стрічку Instagram. Цього сезону естафету перехопив укорочений сатиновий бомбер від Zara.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Elle покаже, як його стилізувати.

На останньому Тижні моди в Нью-Йорку ця річ стала чи не головною героїнею стрітстайлу. Він в тренді не лише завдяки акцентним плечам чи акуратному комірі-стійці. Передусім річ в актуальному кольорі. Це ніжний відтінок весняного бузку. Дуже вчасна знахідка для тих, кому вже трохи набрид "барбікор" та всі варіації рожевого, але хочеться додати образу свіжості.

З чим носити трендовий бомбер від Zara

Попри специфічний блиск сатину, такий бомбер легко вписується в повсякденний гардероб. Один із найкрутіших варіантів стилізації, який ми помітили на модницях, — гра на контрастах:

  • На низ обирайте максимально розслаблені, широкі джинси, які гармонійний вигляд мають з сатином.
  • Актуальними будуть зручні м'які лофери для міських прогулянок.
  • Як доповнення до образу, підійде плетена сумка в насиченому фіолетовому кольорі.

Такий прийом як "монохром в аксесуарах" робить аутфіт завершеним, але залишає його легким і стильним.

Трендовий бомбер від Zara. Фото з Elle

Виходить ідеальний баланс між комфортом та високою модою — якраз те, що потрібно для весняних буднів.

верхній одяг головні тренди речі від Zara
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
