Бомбер от Zara, что привлек внимание на Неделе моды в Нью-Йорке

Бомбер от Zara, что привлек внимание на Неделе моды в Нью-Йорке

Дата публикации 28 апреля 2026 18:15
Неделя моды в Нью-Йорке: бомбер от Zara, который все обсуждают
Девушка в сатиновом бомбере. Фото из социальных сетей

Масс-маркет гиганты уже давно приучили нас к тому, что каждая их коллекция верхней одежды — это потенциальный хит. Мы все помним те самые пушистые серые шубы и объемные косухи, которые заполонили ленту Instagram. В этом сезоне эстафету перехватил укороченный сатиновый бомбер от Zara.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Elle покажет, как его стилизовать.

На последней Неделе моды в Нью-Йорке эта вещь стала едва ли не главной героиней стритстайла. Он в тренде не только благодаря акцентным плечам или аккуратному воротнику-стойке. Прежде всего вещь в актуальном цвете. Это нежный оттенок весенней сирени. Очень своевременная находка для тех, кому уже немного надоел "барбикор" и все вариации розового, но хочется добавить образу свежести.

С чем носить трендовый бомбер от Zara

Несмотря на специфический блеск сатина, такой бомбер легко вписывается в повседневный гардероб. Один из самых крутых вариантов стилизации, который мы заметили на модницах, — игра на контрастах:

  • На низ выбирайте максимально расслабленные, широкие джинсы, которые гармонично смотрятся с сатином.
  • Актуальными будут удобные мягкие лоферы для городских прогулок.
  • Как дополнение к образу, подойдет плетеная сумка в насыщенном фиолетовом цвете.

Такой прием как "монохром в аксессуарах" делает аутфит завершенным, но оставляет его легким и стильным.

Читайте также:
Сатиновий бомбер від Zara став хітом сезону
Трендовый бомбер от Zara. Фото из Elle

Получается идеальный баланс между комфортом и высокой модой — как раз то, что нужно для весенних будней.

верхняя одежда главные тренды вещи от Zara
Кристина Колосова - Редактор
Реклама

