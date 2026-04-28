Ідеальний об’ємний боб за лічені секунди: простий б’юті-трюк

Боб інколи підкидає неприємний сюрприз: ще зранку волосся має ідеальний вигляд, а вже за кілька годин втрачає форму. Знайома ситуація для тих, хто носить короткі та середні стрижки. І тут не потрібно ускладнювати собі життя повноцінною укладкою. Є набагато простіший спосіб повернути волоссю акуратний вигляд буквально за хвилину.

Як додати об’єму стрижці боб

Суть цього тренду полягає в одному жесті — частину волосся просто заправляють за вухо. Звучить занадто просто, але саме цей рух змінює сприйняття всієї зачіски. Боб одразу має більш структурований вигляд, ніби після легкої професійної укладки.

Цей прийом добре працює ще й тому, що додає візуального об’єму. Коли одна сторона відкривається, інша автоматично здається густішою. Волосся вже не розсипається рівномірно, а створює відчуття щільності та форми. Плюс обличчя відкривається по-іншому — риси стають виразнішими, особливо вилиці та лінія щелепи.

Є ще один нюанс, який впливає на результат — проділ. Рівний по центру варіант має стриманий і акуратний вигляд. Боковий, навпаки, додає легкого об’єму біля коренів і робить зачіску більш живою.

Щоб повторити цей ефект, достатньо кількох секунд:

Робиться звичний проділ, після чого волосся з одного боку просто заправляється за вухо. Якщо воно не тримається, можна непомітно зафіксувати його маленькою шпилькою.

За бажанням кінчики можна трохи підкрутити всередину — це додає акуратності та створює більш зібраний вигляд в цілому.