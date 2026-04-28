Идеальный объемный боб за считанные секунды: простой бьюти-трюк

Боб иногда подбрасывает неприятный сюрприз: еще утром волосы выглядят идеально, а уже через несколько часов теряют форму. Знакомая ситуация для тех, кто носит короткие и средние стрижки. И здесь не нужно усложнять себе жизнь полноценной укладкой. Есть гораздо более простой способ вернуть волосам аккуратный вид буквально за минуту.

Как добавить объема стрижке боб

Суть этого тренда заключается в одном жесте — часть волос просто заправляют за ухо. Звучит слишком просто, но именно это движение меняет восприятие всей прически. Боб сразу выглядит более структурированным, будто после легкой профессиональной укладки.

Этот прием хорошо работает еще и потому, что добавляет визуального объема. Когда одна сторона открывается, другая автоматически кажется гуще. Волосы уже не рассыпаются равномерно, а создают ощущение плотности и формы. Плюс лицо открывается по-другому — черты становятся более выразительными, особенно скулы и линия челюсти.

Есть еще один нюанс, который влияет на результат — пробор. Ровный по центру вариант выглядит сдержанно и аккуратно. Боковой, наоборот, добавляет легкого объема у корней и делает прическу более живой.

Чтобы повторить этот эффект, достаточно нескольких секунд:

Делается привычный пробор, после чего волосы с одной стороны просто заправляются за ухо. Если они не держатся, можно незаметно зафиксировать их маленькой заколкой.

При желании кончики можно немного подкрутить внутрь — это добавляет аккуратности и создает более собранный вид в целом.