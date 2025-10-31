Культові аромати Kajal — розкіш, яку не сплутаєш ні з чим

Парфуми Kajal. Фото: Instagram

Парфуми — це не просто аромат. Це історія, яку ви розповідаєте без слів. Вони можуть зачарувати, розкрити характер, залишити після себе теплий спогад або вабливу загадку. Саме запах часто стає тим невидимим магнітом, який притягує сильніше, ніж будь-яка фраза чи погляд. І Kajal у цьому справжній майстер.

Новини.LIVE розповість про три аромати від арабського бренду Kajal.

Реклама

Читайте також:

Найбажаніші аромати Kajal

Kajal III

Є аромати, які ніби створені для сильних людей — не обов’язково голосом чи жестом, а внутрішньою впевненістю. Kajal III саме такий. Він відкривається свіжим вибухом цитрусових — лимон і грейпфрут миттєво додають енергії, а за кілька хвилин усе переходить у спокійні, майже медитативні ноти лаванди, розмарину й неролі. Вони звучать як глибоке дихання після бурі — чисто, чесно, спокійно.

Kajal III. Фото: make.up

Далі йде амброксан і мускус, у яких відчувається сила й зрілість. Це аромат про витримку, віру в себе і тиху мужність, яка не потребує гучних слів.

Kajal Almaz

Almaz перекладається як "діамант". І цей аромат справді такий — грає на світлі, змінюється, мерехтить кожною гранню. В перші хвилини присутня яскрава суміш чорної смородини, бергамоту, лимона і мандарина. Вона свіжа, соковита, як усмішка, яка народжується від радості. Потім запах ніжно переходить у серце аромату: малина, ірис, троянда й геліотроп. Тут уже більше про жіночність, спокій і розкіш, яка не потребує демонстрації.

Kajal Almaz. Фото: make.up

Фінал — теплий, оксамитовий. Ваніль, цукор, сандал, амбра — усе разом створює шлейф, який залишає після себе ніжність і відчуття затишку. Це аромат для тих, хто хоче сяяти без зусиль.

Kajal Ruby

Ruby — це про почуття. Про пристрасть, яка горить, але не обпалює.

Початок — це вибух червоних ягід, ананаса, вишні та кокосу. Солодкий, трохи грайливий, він одразу створює настрій — легкий і спокусливий. Потім аромат ніби розчиняється в повітрі. Це запах тепла, ніжності й внутрішнього комфорту.

Kajal Ruby. Фото: make.up

Фінальні ноти — ваніль, мускус, амбра, боби тонка. Вони обіймають, як плед, і залишають відчуття, ніби цей аромат знає вашу історію.

Раніше ми писали про те, які аромати ніби створені саме для осіннього сезону.

Також ми повідомляли, які бюджетні парфуми мають аромат на рівні нішевих, які не усі можуть собі дозволити.