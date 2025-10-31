Культовые ароматы Kajal — роскошь, которую не спутаешь ни с чем

Парфюм Kajal. Фото: Instagram

Парфюм — это не просто аромат. Это история, которую вы рассказываете без слов. Они могут очаровать, раскрыть характер, оставить после себя теплое воспоминание или манящую загадку. Именно запах часто становится тем невидимым магнитом, который притягивает сильнее, чем любая фраза или взгляд. И Kajal в этом настоящий мастер.

Новини.LIVE расскажет о трех ароматах от арабского бренда Kajal.

Самые желанные ароматы Kajal

Kajal III

Есть ароматы, которые будто созданы для сильных людей — не обязательно голосом или жестом, а внутренней уверенностью. Kajal III именно такой. Он открывается свежим взрывом цитрусовых — лимон и грейпфрут мгновенно придают энергии, а через пару минут все переходит в спокойные, почти медитативные ноты лаванды, розмарина и нероли. Они звучат как глубокое дыхание после бури — чисто, честно, спокойно.

Kajal III. Фото: make.up

Далее следует амброксан и мускус, в которых чувствуется сила и зрелость. Это аромат о выдержке, вере в себя и тихом мужестве, которое не нуждается в громких словах.

Kajal Almaz

Almaz переводится как "бриллиант". И этот аромат действительно такой — играет на свету, меняется, мерцает каждой гранью. В первые минуты присутствует яркая смесь черной смородины, бергамота, лимона и мандарина. Она свежая, сочная, как улыбка, которая рождается от радости. Затем запах нежно переходит в сердце аромата: малина, ирис, роза и гелиотроп. Здесь уже больше о женственности, спокойствии и роскоши, которая не нуждается в демонстрации.

Kajal Almaz. Фото: make.up

Финал — теплый, бархатный. Ваниль, сахар, сандал, амбра — все вместе создает шлейф, который оставляет после себя нежность и ощущение уюта. Это аромат для тех, кто хочет сиять без усилий.

Kajal Ruby

Ruby — это о чувствах. О страсти, которая горит, но не обжигает.

Начало — это взрыв красных ягод, ананаса, вишни и кокоса. Сладкий, немного игривый, он сразу создает настроение — легкое и соблазнительное. Затем аромат будто растворяется в воздухе. Это запах тепла, нежности и внутреннего комфорта.

Kajal Ruby. Фото: make.up

Финальные ноты — ваниль, мускус, амбра, бобы тонка. Они обнимают, как плед, и оставляют ощущение, будто этот аромат знает вашу историю.

