Бюджетні парфуми, які пахнуть на мільйон — всіх здивують

Парфуми. Фото: freepik.com

Коли мова заходить про парфуми, багато хто думає: щоб пахнути дорого, потрібно витратити цілий статок. Але це зовсім не так. Є безліч ароматів, які звучать не гірше за люксові, хоча їхня ціна приємно дивує.

Новини.LIVE розповість, на які аромати звернути увагу.

Реклама

Читайте також:

Які недорогі парфуми мають преміальний аромат

Zara Femme

Цей аромат давно став улюбленцем тих, хто цінує елегантність без надмірностей. Теплі ванільні й жасминові ноти створюють відчуття ніжності й жіночності. Його можна носити щодня — і на роботу, і на вечерю з друзями. Легкий, але водночас виразний — такий, що змушує обертатися.

Zara Femme. Фото з Instagram

The Body Shop White Musk

Класика, що ніколи не старіє. М’який білий мускус із квітковими відтінками створює чистий, ніжний аромат, який ніби повторює природний запах шкіри. Але більше підійде на весну або літо, коли хочеться відчуття легкості та свіжості.

The Body Shop White Musk. Фото з Instagram

Ariana Grande Cloud

Так, це парфум від поп-зірки, але не поспішайте недооцінювати. Cloud має м’яке поєднання кокосу, ванілі та кремового мускусу — аромат, який асоціюється з теплом і ніжністю.

Ariana Grande Cloud. Фото з Instagram

Він нагадує хмаринку після дощу — затишну, м’яку й солодку. Ідеальний для тих, хто любить компліменти.

Guess Seductive Noir

Теплий, насичений і водночас витончений аромат, який легко міг би бути у флаконі люксового бренду. Тут відчуваються ноти жасмину, бергамоту та ванілі. Аромат створює ауру впевненості — саме те, що потрібно для вечірніх виходів або важливих зустрічей.

Guess Seductive Noir. Фото з Instagram

Nautica Voyage

Для чоловіків, які цінують свіжість. У ньому відчувається запах зелених яблук, морський бриз і трохи деревини. Простий, чистий і приємний аромат, який чудово підходить для щоденного використання — від офісу до прогулянки біля моря.

Nautica Voyage. Фото з Instagram

Таким чином, не завжди потрібно купувати флакон за сотні доларів, щоб пахнути дорого. Усе, що справді має значення, — це як аромат "звучить" саме на вас. Тож експериментуйте, шукайте свої улюблені ноти й насолоджуйтесь парфумами, що дарують настрій, упевненість і стиль — без шкоди для бюджету.

Раніше ми писали про найбільш комплементарні парфуми, що буквально зачаровують усіх.

Також ми повідомляли, як краще наносити парфуми на шкіру, щоб вони довше трималися.