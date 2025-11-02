Відео
Головна Мода та краса Нові легенди серед ароматів — кращі парфуми 2025 року

Нові легенди серед ароматів — кращі парфуми 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 19:50
Оновлено: 22:40
Найкращі парфуми 2025 — які аромати стали хітами
Баночка з парфумом. Фото: Pexels

У 2025 році вийшло чимало привабливих ароматів. Серед них є кілька жіночих парфумів, що зібрали найбільше схвальних відгуків. Вони запам'ятовуються своїми незвичними композиціями та елегантною витонченістю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі парфуми 2025 року

Louis Vuitton eLVes

Це один із преміальних ароматів 2025 року. Він розкривається початковими нотами персика, чорної смородини, імбиру та кориці. Їх ідеально доповнюють кокосове молоко, болгарська троянда й конвалія. Ці парфуми підійдуть тим, хто шукає розкішний та ніжний аромат, який поєднує в собі солодкі, пряні та квіткові ноти.

Чим пахнуть парфуми Louis Vuitton eLVes
Парфум Louis Vuitton eLVes. Фото: Instagram

La Belle Flower Edition Jean Paul Gaultier

Це ще один аромат, про який говорять усі. Його квіткове гурманське звучання починається з ноти соковитого абрикоса. Далі розкривається квітковий букет магнолії, жасмину та османтусу, а теплоти додають ноти ванілі, ветиверу та пачулі. La Belle Flower нагадує безтурботність й чарівність. Він підійде тим, хто шукає щось витончене, шляхетне й розкішне.

Чим пахнуть парфуми La Belle Flower Edition Jean Paul Gaultier
Парфум La Belle Flower Edition Jean Paul Gaultier. Фото: Instagram

Prada Paradoxe Radical Essence

Цьогорічна версія парфуму від Prada підкорила усіх. Цей аромат — поєднання чистоти й ніжності квітів апельсинового дерева, мандарина і бергамота. У серці композиції — апетитний вершково-солодкий запах з привабливими фруктовими акцентами. Цікавості додає солона фісташка. Цей аромат нагадує вишукану чуттєву насолоду. Він підійде тим, хто шукає щось оригінальне, незвичне та інтенсивне.

Чим пахнуть парфуми Prada Paradoxe Radical Essence
Парфум Prada Paradoxe Radical Essence. Фото: Instagram

Vesuviuur Lorenzo Pazzaglia

Цей парфум підкорив усіх насиченими і багатогранними нотами. Він поєднав у собі свіжість цитрусових і прянощів, солодкість десертів і теплоту деревних смол. Ром з шоколадом роблять цей парфум теплим й з запаморочливою гіркуватістю. А база з ванілі, карамелі і пачулі ідеально доповнює цей насичений та вишуканий аромат.

Чим пахнуть парфуми Vesuviuur Lorenzo Pazzaglia
Парфум Vesuviuur Lorenzo Pazzaglia. Фото: Instagram

Ці новинки 2025 року стали фаворитами багатьох й точно ще довго не втрачатимуть актуальності. Вони сміливо претендують на звання легендарних парфумів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які парфуми будуть пасувати пристрасним жінкам. Вони додадуть загадковості й підкреслять характер.

Також ми розповідали про те, як наносити парфуми так, аби вони довго тримались. Є кілька секретів, що зроблять аромат стійкішим.

духи тренди поради парфуми аромат
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
