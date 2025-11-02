Баночка з парфумом. Фото: Pexels

У 2025 році вийшло чимало привабливих ароматів. Серед них є кілька жіночих парфумів, що зібрали найбільше схвальних відгуків. Вони запам'ятовуються своїми незвичними композиціями та елегантною витонченістю.

Кращі парфуми 2025 року

Louis Vuitton eLVes

Це один із преміальних ароматів 2025 року. Він розкривається початковими нотами персика, чорної смородини, імбиру та кориці. Їх ідеально доповнюють кокосове молоко, болгарська троянда й конвалія. Ці парфуми підійдуть тим, хто шукає розкішний та ніжний аромат, який поєднує в собі солодкі, пряні та квіткові ноти.

La Belle Flower Edition Jean Paul Gaultier

Це ще один аромат, про який говорять усі. Його квіткове гурманське звучання починається з ноти соковитого абрикоса. Далі розкривається квітковий букет магнолії, жасмину та османтусу, а теплоти додають ноти ванілі, ветиверу та пачулі. La Belle Flower нагадує безтурботність й чарівність. Він підійде тим, хто шукає щось витончене, шляхетне й розкішне.

Prada Paradoxe Radical Essence

Цьогорічна версія парфуму від Prada підкорила усіх. Цей аромат — поєднання чистоти й ніжності квітів апельсинового дерева, мандарина і бергамота. У серці композиції — апетитний вершково-солодкий запах з привабливими фруктовими акцентами. Цікавості додає солона фісташка. Цей аромат нагадує вишукану чуттєву насолоду. Він підійде тим, хто шукає щось оригінальне, незвичне та інтенсивне.

Vesuviuur Lorenzo Pazzaglia

Цей парфум підкорив усіх насиченими і багатогранними нотами. Він поєднав у собі свіжість цитрусових і прянощів, солодкість десертів і теплоту деревних смол. Ром з шоколадом роблять цей парфум теплим й з запаморочливою гіркуватістю. А база з ванілі, карамелі і пачулі ідеально доповнює цей насичений та вишуканий аромат.

Ці новинки 2025 року стали фаворитами багатьох й точно ще довго не втрачатимуть актуальності. Вони сміливо претендують на звання легендарних парфумів.

