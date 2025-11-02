Лучшие духи 2025 — какие ароматы стали хитами

Баночка с духами. Фото: Pexels

В 2025 году вышло немало привлекательных ароматов. Среди них есть несколько женских парфюмов, собравших больше всего одобрительных отзывов. Они запоминаются своими необычными композициями и элегантной утонченностью.

Лучшие духи 2025 года

Louis Vuitton eLVes

Это один из премиальных ароматов 2025 года. Он раскрывается начальными нотами персика, черной смородины, имбиря и корицы. Их идеально дополняют кокосовое молоко, болгарская роза и ландыш. Этот парфюм подойдет тем, кто ищет роскошный и нежный аромат, который сочетает в себе сладкие, пряные и цветочные ноты.

La Belle Flower Edition Jean Paul Gaultier

Это еще один аромат, о котором говорят все. Его цветочное гурманское звучание начинается с ноты сочного абрикоса. Далее раскрывается цветочный букет магнолии, жасмина и османтуса, а теплоты добавляют ноты ванили, ветивера и пачули. La Belle Flower напоминает беззаботность и очарование. Он подойдет тем, кто ищет что-то утонченное, благородное и роскошное.

Prada Paradoxe Radical Essence

Нынешняя версия парфюма от Prada покорила всех. Этот аромат — сочетание чистоты и нежности цветов апельсинового дерева, мандарина и бергамота. В сердце композиции — аппетитный сливочно-сладкий запах с притягательными фруктовыми акцентами. Интересности добавляет соленая фисташка. Этот аромат напоминает изысканное чувственное наслаждение. Он подойдет тем, кто ищет что-то оригинальное, необычное и интенсивное.

Vesuviuur Lorenzo Pazzaglia

Этот парфюм покорил всех насыщенными и многогранными нотами. Он соединил в себе свежесть цитрусовых и пряностей, сладость десертов и теплоту древесных смол. Ром с шоколадом делают этот парфюм теплым и с головокружительной горчинкой. А база из ванили, карамели и пачули идеально дополняет этот насыщенный и изысканный аромат.

Эти новинки 2025 года стали фаворитами многих и точно еще долго не будут терять актуальности. Они смело претендуют на звание легендарных духов.

