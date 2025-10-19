Як правильно наносити парфум — способи зробити аромат стійким

Дівчина наносить парфум на шию. Фото: Freepik

Ви можете обрати найкращі та найдорожчі парфуми, однак якщо наносити їх не правильно, то аромат швидко зникатиме. Є кілька порад, яких варто дотримуватись, аби запах був стійким та привабливим протягом всього дня.

Про це пише Poetry Home.

Куди варто наносити парфуми

Місця нанесення парфумів відіграють значну роль в тому, чи буде аромат стійким. Є кілька "гарячих" точок на тілі людини, які будуть сприяти інтенсивним пахощам. Це ті місця, де шкіра найтепліша:

зап'ястки;

шия, особливо її задня частина;

шкіра за вухами;

ліктьові вигини;

пупок;

підколінні ямки.

Крім того, є ще одна частина тіла, на яку варто наносити парфум. Аромат також буде добре триматись на попереку.

Баночка з парфумом. Фото: Freepik

Як правильно наносити парфум

Наносьте парфум на чисту шкіру

Запах несвіжої шкіри зможе викривити парфум. Саме тому варто наносити його на чисте тіло. Відмовитеся від мила та гелю для душу з насиченим ароматом.

Наносьте аромат на злегка вологу шкіру

В ідеалі варто наносити аромат на шкіру одразу після душу, коли тіло злегка вологе. Так запах краще поглинатиметься та закріпиться на довше.

Наносьте невелику кількість парфуму

Краще утриматись від великої кількості парфуму, адже це може спричинити занадто задушливий аромат. Краще вражати всіх тонким та вишуканим звучанням парфуму, а не його кількістю.

Намагайтеся протягом дня триматися одного аромату

Не варто протягом дня комбінувати різні аромати. В іншому випадку парфуми можуть змішатися неочікуваним чином. У підтримці одного аромату допоможуть лінійки парфумів з додатками у вигляді спреїв.

