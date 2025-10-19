Как правильно наносить парфюм — способы сделать аромат стойким

Девушка наносит парфюм на шею. Фото: Freepik

Вы можете выбрать лучшие и самые дорогие духи, однако если наносить их неправильно, то аромат быстро исчезнет. Есть несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы запах был устойчивым и привлекательным в течение всего дня.

Об этом пишет Poetry Home.

Куда следует наносить духи

Места нанесения духов играют значительную роль в том, будет ли аромат устойчивым. Есть несколько "горячих" точек на теле человека, которые будут способствовать интенсивному благоуханию. Это те места, где кожа самая теплая:

запястья;

шея, особенно ее задняя часть;

кожа за ушами;

локтевые изгибы;

пупок;

подколенные ямки.

Кроме того, есть еще одна часть тела, на которую стоит наносить парфюм. Аромат также будет хорошо держаться на пояснице.

Баночка с духами. Фото: Freepik

Как правильно наносить парфюм

Наносите парфюм на чистую кожу

Запах несвежей кожи сможет исказить парфюм. Именно поэтому стоит наносить его на чистое тело. Откажитесь от мыла и геля для душа с насыщенным ароматом.

Наносите аромат на слегка влажную кожу

В идеале стоит наносить аромат на кожу сразу после душа, когда тело слегка влажное. Так запах будет лучше впитываться и закрепится на дольше.

Наносите небольшое количество парфюма

Лучше воздержаться от большого количества парфюма, ведь это может вызвать слишком душный аромат. Лучше поражать всех тонким и изысканным звучанием парфюма, а не его количеством.

Старайтесь в течение дня держаться одного аромата

Не стоит в течение дня комбинировать разные ароматы. В противном случае духи могут смешаться неожиданным образом. В поддержании одного аромата помогут линейки духов с дополнениями в виде спреев.

