Как правильно наносить парфюм — способы сделать аромат стойким

Будут держаться весь день — как правильно наносить духи
Вы можете выбрать лучшие и самые дорогие духи, однако если наносить их неправильно, то аромат быстро исчезнет. Есть несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы запах был устойчивым и привлекательным в течение всего дня.
Куда следует наносить духи
Места нанесения духов играют значительную роль в том, будет ли аромат устойчивым. Есть несколько "горячих" точек на теле человека, которые будут способствовать интенсивному благоуханию. Это те места, где кожа самая теплая:
- запястья;
- шея, особенно ее задняя часть;
- кожа за ушами;
- локтевые изгибы;
- пупок;
- подколенные ямки.
Кроме того, есть еще одна часть тела, на которую стоит наносить парфюм. Аромат также будет хорошо держаться на пояснице.
Как правильно наносить парфюм
Наносите парфюм на чистую кожу
Запах несвежей кожи сможет исказить парфюм. Именно поэтому стоит наносить его на чистое тело. Откажитесь от мыла и геля для душа с насыщенным ароматом.
Наносите аромат на слегка влажную кожу
В идеале стоит наносить аромат на кожу сразу после душа, когда тело слегка влажное. Так запах будет лучше впитываться и закрепится на дольше.
Наносите небольшое количество парфюма
Лучше воздержаться от большого количества парфюма, ведь это может вызвать слишком душный аромат. Лучше поражать всех тонким и изысканным звучанием парфюма, а не его количеством.
Старайтесь в течение дня держаться одного аромата
Не стоит в течение дня комбинировать разные ароматы. В противном случае духи могут смешаться неожиданным образом. В поддержании одного аромата помогут линейки духов с дополнениями в виде спреев.
