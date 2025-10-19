Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Будут держаться весь день — как правильно наносить духи

Будут держаться весь день — как правильно наносить духи

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 19:50
обновлено: 18:12
Как правильно наносить парфюм — способы сделать аромат стойким
Девушка наносит парфюм на шею. Фото: Freepik

Вы можете выбрать лучшие и самые дорогие духи, однако если наносить их неправильно, то аромат быстро исчезнет. Есть несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы запах был устойчивым и привлекательным в течение всего дня.

Об этом пишет Poetry Home.

Реклама
Читайте также:

Куда следует наносить духи

Места нанесения духов играют значительную роль в том, будет ли аромат устойчивым. Есть несколько "горячих" точек на теле человека, которые будут способствовать интенсивному благоуханию. Это те места, где кожа самая теплая:

  • запястья;
  • шея, особенно ее задняя часть;
  • кожа за ушами;
  • локтевые изгибы;
  • пупок;
  • подколенные ямки.

Кроме того, есть еще одна часть тела, на которую стоит наносить парфюм. Аромат также будет хорошо держаться на пояснице.

Як правильно наносити парфум
Баночка с духами. Фото: Freepik

Как правильно наносить парфюм

Наносите парфюм на чистую кожу

Запах несвежей кожи сможет исказить парфюм. Именно поэтому стоит наносить его на чистое тело. Откажитесь от мыла и геля для душа с насыщенным ароматом.

Наносите аромат на слегка влажную кожу

В идеале стоит наносить аромат на кожу сразу после душа, когда тело слегка влажное. Так запах будет лучше впитываться и закрепится на дольше.

Наносите небольшое количество парфюма

Лучше воздержаться от большого количества парфюма, ведь это может вызвать слишком душный аромат. Лучше поражать всех тонким и изысканным звучанием парфюма, а не его количеством.

Старайтесь в течение дня держаться одного аромата

Не стоит в течение дня комбинировать разные ароматы. В противном случае духи могут смешаться неожиданным образом. В поддержании одного аромата помогут линейки духов с дополнениями в виде спреев.

Напомним, ранее мы писали о том, какой парфюм заслуженно считается лучшим. Этот аромат не похож на другие.

Также мы рассказывали о том, какой аромат имеет сильный стойкий шлейф. Он привлекает взгляды всех.

советы духи красота аромат запах
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации