Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Духи для осени — ароматы, которые подчеркнут индивидуальность

Духи для осени — ароматы, которые подчеркнут индивидуальность

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 21:01
обновлено: 15:02
Необычные ароматы осени 2025 — новый взгляд на классику
Флакон с духами. Фото: freepik

Осень — пора, когда хочется тепла даже в мелочах. Мы прячем легкие платья в шкаф, достаем шерстяные свитера и, почти не замечая, начинаем искать аромат, который согреет. Парфюмы осенью звучат иначе: они глубже, искреннее, будто созвучны с нашим настроением. Это время, когда можно позволить себе аромат с характером — теплым, загадочным или даже немного дерзким.

Об этом пишет KURAZH.

Реклама
Читайте также:

Осенние ароматы, которые стоит попробовать

Fendi, Perche No

Этот аромат создал Квентин Биш — мастер, который умеет удивить даже искушенных любителей духов. В нем есть ирис, сосновые иглы, розовый перец и даже аккорд горячего песка. На коже он раскрывается тонко и глубоко — сначала легкое дыхание свежести, а затем теплая волна спокойствия.

Estée Lauder, Knowing Legacy

Легенда 1988 года получила новую жизнь. Это аромат для тех, кто ценит спокойствие и уравновешенность. Роза и пачули создают ощущение мягкого тепла, словно теплый шарфик в прохладный вечер.

Nicheend, Black Hole

Сочетание молока и виски может звучать странно, но именно оно делает аромат настолько особенным. В нем есть что-то нежное, но в то же время глубокое. Напоминает запах дорогого бара где-то в горах — тихо, уютно, немного загадочно.

На осінь потрібно підбирати відповідні аромати
Духи. Фото: freepik

M.INT, Quantum

Имбирь и кока-кола — неожиданно, но очень живо. Это аромат для тех, кто не сидит на месте. Он добавляет драйва, поднимает настроение и оставляет за собой теплый шлейф древесины и амбры.

Matiere Premiere, Crystal Saffron

Шафран, амброксан и ладан — составляющие, создающие ощущение внутреннего огня. Это аромат, который не тонет в толпе. Он держится долго и будто напоминает, что осень — не о грусти, а о глубине.

Salvezza, Grande Tenue

Бергамот, бобы тонка, мускус и сандал — звучит сдержанно, но в этом вся суть. Это парфюм для человека, который знает, чего хочет, и не нуждается в громких жестах. Всего несколько капель и настроение становится спокойнее, увереннее.

Деякі аромати мають інакше звучання восени
Красивый флакон с духами. Фото: freepik

Vertus, Eau de Cyan

Легкий, но не поверхностный. Кипарис, водоросли, гардения — этот аромат как прохладный воздух после дождя. Его хочется вдыхать снова и снова, потому что он дает ощущение чистоты и свежести без излишеств.

Почему стоит искать свой аромат именно осенью

Осень — не просто сезон перемен, это период, когда мы лучше слышим себя. Хочется новых ощущений, но без спешки. И именно духи помогают их создать. Они могут стать воспоминанием, состоянием души или просто частью ежедневного ритуала, который делает день теплее.

Ранее мы писали о том, на какие духи стоит обратить страстным женщинам, которые хотят выглядеть по-особенному.

Также мы сообщали, на какие части тела лучше всего наносить духи.

мода духи аромат стиль запах
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации