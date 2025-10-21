Видео
Видео

Недорогие, но роскошные — духи, производящие впечатление

Недорогие, но роскошные — духи, производящие впечатление

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 19:42
обновлено: 20:05
Бюджетные духи, которые пахнут на миллион — всех удивят
Парфюмерия. Фото: freepik.com

Когда речь заходит о духах, многие думают: чтобы пахнуть дорого, нужно потратить целое состояние. Но это совсем не так. Есть множество ароматов, которые звучат не хуже люксовых, хотя их цена приятно удивляет.

Новини.LIVE расскажет, на какие ароматы обратить внимание.

Zara Femme

Этот аромат давно стал любимцем тех, кто ценит элегантность без излишеств. Теплые ванильные и жасминовые ноты создают ощущение нежности и женственности. Его можно носить каждый день — и на работу, и на ужин с друзьями. Легкий, но в то же время выразительный — заставляющий оборачиваться.

Парфуми, що будуть доречні скрізь і завжди
Zara Femme. Фото из Instagram

The Body Shop White Musk

Классика, которая никогда не стареет. Мягкий белый мускус с цветочными оттенками создает чистый, нежный аромат, который будто повторяет естественный запах кожи. Но больше подойдет на весну или лето, когда хочется ощущения легкости и свежести.

Ніжний аромат, який має природний запах шкіри
The Body Shop White Musk. Фото из Instagram

Ariana Grande Cloud

Да, это парфюм от поп-звезды, но не спешите недооценивать. Cloud имеет мягкое сочетание кокоса, ванили и кремового мускуса — аромат, который ассоциируется с теплом и нежностью.

Бюджетний парфум, який не варто недооцінювати
Ariana Grande Cloud. Фото из Instagram

Он напоминает облачко после дождя —  уютное, мягкое и сладкое. Идеален для тех, кто любит комплименты.

Guess Seductive Noir

Теплый, насыщенный и одновременно утонченный аромат, который легко мог бы быть во флаконе люксового бренда. Здесь ощущаются ноты жасмина, бергамота и ванили. Аромат создает ауру уверенности — именно то, что нужно для вечерних выходов или важных встреч.

Який аромат достать впевненості
Guess Seductive Noir. Фото из Instagram

Nautica Voyage

Для мужчин, которые ценят свежесть. В нем чувствуется запах зеленых яблок, морской бриз и немного древесины. Простой, чистый и приятный аромат, который отлично подходит для ежедневного использования — от офиса до прогулки у моря.

Найкращий чоловічий парфум, що підійде на кожен день
Nautica Voyage. Фото из Instagram

Таким образом, не всегда нужно покупать флакон за сотни долларов, чтобы пахнуть дорого. Все, что действительно имеет значение, — это как аромат "звучит" именно на вас. Так что экспериментируйте, ищите свои любимые ноты и наслаждайтесь парфюмами, которые дарят настроение, уверенность и стиль — без ущерба для бюджета.

мода духи тренды аромат стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
