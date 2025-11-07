Видео
Видео

Теплые и благородные — 5 древесных ароматов для холодов

Теплые и благородные — 5 древесных ароматов для холодов

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 22:36
обновлено: 13:58
Самые красивые духи с нотами древесины — на осень и зиму
Духи. Фото: freepik

Осенью и зимой хочется ароматов, которые согревают — глубоких, теплых, немного загадочных. Именно таких, которые открываются постепенно, словно история, которую хочется слушать до конца.

В Vogue представили пять ароматов с древесными нотами, которые создают ощущение уюта и благородства даже в самые пасмурные дни.

Трендовые духи прохладного сезона

Oud Royal, Armani Privé

Этот аромат — как путешествие в мир, где дерево имеет собственную душу. В нем слышна густая, смолистая глубина уда, которую мягко окутывает тепло сандала и кедра. Ощущение — как будто сидишь у старого камина в тишине, когда дым смешивается с ароматом старой мебели.

17/17 Richwood, Xerjoff

Richwood — это не просто парфюм, это состояние покоя. Сандал, ветивер и мирра переплетаются в аромате, который будто создан для вечеров, когда хочется укутаться в кашемир и почувствовать тишину. Он оставляет за собой нежный, уверенный шлейф, похожий на дыхание древесины после дождя.

Craquele, The Merchant of Venice

В первых аккордах слышны кипарис и тимьян — аромат чистого воздуха над морем. Но дальше раскрывается сердце композиции — кедр и шафран, которые напоминают о пламени в старом камине. Craquele — это будто прогулка осенним вечером по старому городу, где воздух пахнет деревом и спокойствием.

The Dandy, Penhaligon's

Этот аромат — как сцена из британского романа. В нем есть дуб, виски, специи и пачули — все, что создает атмосферу старого клуба в центре Лондона. "Денди" — это про элегантность без лишней показухи.

Oud Satin Mood, Maison Francis Kurkdjian

Бархатный и нежный, этот аромат окутывает кожу, будто мягкий шарф. В нем присутствует роза, амбра и кедр, а в основе — теплый, шелковистый уд. Он не громкий, но глубокий, оставляет после себя ощущение вечера, когда свет приглушен, а время замедляется.

Эти духи не просто украшают, а создают атмосферу. Каждый из них звучит по-своему, но все напоминают, что холодный сезон может быть тёплым, если найти свой аромат.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
