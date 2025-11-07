Найкрасивіші парфуми з нотами деревини — на осінь та зиму

Парфуми. Фото: freepik

Восени та взимку хочеться ароматів, які зігрівають — глибоких, теплих, трохи загадкових. Саме таких, що відкриваються поступово, немов історія, яку хочеться слухати до кінця.

У Vogue представили п’ять ароматів із деревними нотами, які створюють відчуття затишку й благородства навіть у найпохмуріші дні.

Oud Royal, Armani Privé

Цей аромат — як подорож у світ, де дерево має власну душу. У ньому чути густу, смолисту глибину уда, яку м’яко огортає тепло сандалу та кедра. Відчуття — наче сидиш біля старого каміна в тиші, коли дим змішується з ароматом старих меблів.

17/17 Richwood, Xerjoff

Richwood — це не просто парфум, це стан спокою. Сандал, ветивер і мирра переплітаються в ароматі, який ніби створений для вечорів, коли хочеться закутатись у кашемір і відчути тишу. Він залишає за собою ніжний, впевнений шлейф, схожий на подих деревини після дощу.

Craquele, The Merchant of Venice

У перших акордах чути кипарис і чебрець — аромат чистого повітря над морем. Але далі розкривається серце композиції — кедр і шафран, які нагадують про полум’я у старому каміні. Craquele — це ніби прогулянка осіннім вечором старим містом, де повітря пахне деревом і спокоєм.

The Dandy, Penhaligon’s

Цей аромат — як сцена з британського роману. У ньому є дуб, віскі, спеції та пачулі — усе, що створює атмосферу старого клубу в центрі Лондона. "Денді" — це про елегантність без зайвої показовості.

Oud Satin Mood, Maison Francis Kurkdjian

Оксамитовий і ніжний, цей аромат огортає шкіру, ніби м’який шарф. У ньому присутні троянда, амбра й кедр, а в основі — теплий, шовковистий уд. Він не голосний, але глибокий, залишає по собі відчуття вечора, коли світло приглушене, а час сповільнюється.

Ці парфуми не просто прикрашають, а створюють атмосферу. Кожен із них звучить по-своєму, але всі нагадують, що холодний сезон може бути теплим, якщо знайти свій аромат.

