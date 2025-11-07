Відео
Теплі й благородні — 5 деревних ароматів для холодів

Теплі й благородні — 5 деревних ароматів для холодів

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 22:36
Оновлено: 13:58
Найкрасивіші парфуми з нотами деревини — на осінь та зиму
Парфуми.

Восени та взимку хочеться ароматів, які зігрівають — глибоких, теплих, трохи загадкових. Саме таких, що відкриваються поступово, немов історія, яку хочеться слухати до кінця.

У Vogue представили п’ять ароматів із деревними нотами, які створюють відчуття затишку й благородства навіть у найпохмуріші дні.

Читайте також:

Трендові парфуми прохолодного сезону

Oud Royal, Armani Privé

Цей аромат — як подорож у світ, де дерево має власну душу. У ньому чути густу, смолисту глибину уда, яку м’яко огортає тепло сандалу та кедра. Відчуття — наче сидиш біля старого каміна в тиші, коли дим змішується з ароматом старих меблів.

17/17 Richwood, Xerjoff

Richwood — це не просто парфум, це стан спокою. Сандал, ветивер і мирра переплітаються в ароматі, який ніби створений для вечорів, коли хочеться закутатись у кашемір і відчути тишу. Він залишає за собою ніжний, впевнений шлейф, схожий на подих деревини після дощу.

Craquele, The Merchant of Venice

У перших акордах чути кипарис і чебрець — аромат чистого повітря над морем. Але далі розкривається серце композиції — кедр і шафран, які нагадують про полум’я у старому каміні. Craquele — це ніби прогулянка осіннім вечором старим містом, де повітря пахне деревом і спокоєм.

The Dandy, Penhaligon’s

Цей аромат — як сцена з британського роману. У ньому є дуб, віскі, спеції та пачулі — усе, що створює атмосферу старого клубу в центрі Лондона. "Денді" — це про елегантність без зайвої показовості.

Oud Satin Mood, Maison Francis Kurkdjian

Оксамитовий і ніжний, цей аромат огортає шкіру, ніби м’який шарф. У ньому присутні троянда, амбра й кедр, а в основі — теплий, шовковистий уд. Він не голосний, але глибокий, залишає по собі відчуття вечора, коли світло приглушене, а час сповільнюється.

Ці парфуми не просто прикрашають, а створюють атмосферу. Кожен із них звучить по-своєму, але всі нагадують, що холодний сезон може бути теплим, якщо знайти свій аромат.

Раніше ми писали про те, які зʼявились нові легенди серед парфумів, до яких вже усі звикли.

Також ми повідомляли, які парфуми найбільше підійдуть пристрасним жінкам.

мода духи тренди зима стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
