5 найкращих парфумів для побачення — аромати кохання

Парфуми та квітка. Фото: freepik

Парфуми — це як фінальний акорд у пісні: саме вони залишають після вас спогад. Один аромат може сказати більше, ніж будь-які слова — натякнути на характер, настрій, навіть наміри. Для побачення важливо не просто пахнути гарно, а створити настрій — той самий, який хочеться запам’ятати.

Новини.LIVE розповість, які парфуми вам в цьому допоможуть.

Вишукані парфуми для побачення

Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense

Якщо ви цінуєте елегантність, але маєте в собі трохи авантюризму, цей аромат — саме те. Coco Mademoiselle схожий на білу сорочку з червоною помадою: класика, але з викликом. Спочатку відчувається свіже апельсинове сяйво, потім розкривається тепла троянда й жасмин. А далі з’являються глибокі ноти пачулі та ветиверу, які залишають легкий серпанок на шкірі.

Chanel Coco Mademoiselle. Фото: brocard

Ноти: апельсин, бергамот, троянда, жасмин, ірис, іланг-іланг, пачулі, ваніль, білий мускус, амбра, кедр.

Henry Rose Dave

Парфуми, які хочеться вдихати знову і знову. Dave — це аромат близькості, дотиків і ніжності. У ньому є м’яка ваніль, трохи гіркуватого какао й теплі акорди бобів тонка. На старті — цитруси й рожевий перець, але вже за кілька хвилин запах стає спокійним, затишним і чуттєвим. Він дуже привабливий.



Ноти: мандарин, неролі, рожевий перець, лавандин, квітка апельсина, мигдальний цвіт, ванільний крем, какао-шелуха, боби тонка.

Vilhelm Parfumerie Room Service Eau de Parfum

У Room Service є щось від кіно 30-х. Уявіть старий готель, м’яке світло, келих шампанського і ви, загорнуті в рушник після гарячої ванни. Цей аромат пахне цитрусовою свіжістю і трохи рожевими пелюстками. Легкий, але з глибоким післясмаком. Він нагадує, що розкіш — це вміння насолоджуватися моментом.

Vilhelm Parfumerie Room Service Eau de Parfum. Фото: brocard

Ноти: мандариновий нектар, ожина, орхідея, сандал, бамбук, фіалка, чорний бурштин, мускус.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Eau de Parfum

Його впізнають навіть із кількох кроків. Baccarat Rouge — не просто аромат, а відчуття. Він теплий, обволікаючий, наче шовк на шкірі. У ньому жасмин зустрічає кедр, а амброві ноти створюють ілюзію світла. Це той парфум, який залишає за вами невидимий слід і довго не дозволяє забути.

Ноти: жасмин, шафран, кедр, амбра.

Хтось підбирає аромат під одяг, а хтось під настрій. Та на побачення головне — не вибрати "правильний" парфум, а знайти свій. Той, у якому ви відчуваєте себе справжньою.

