5 лучших духов для свидания — ароматы любви

Парфюм — это как финальный аккорд в песне: именно он оставляет после вас воспоминание. Один аромат может сказать больше, чем любые слова — намекнуть на характер, настроение, даже намерения. Для свидания важно не просто пахнуть красиво, а создать настроение — то самое, которое хочется запомнить.

Новини.LIVE расскажет, какие духи вам в этом помогут.

Изысканные духи для свидания

Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense

Если вы цените элегантность, но имеете в себе немного авантюризма, этот аромат — самое то. Coco Mademoiselle похож на белую рубашку с красной помадой: классика, но с вызовом. Сначала ощущается свежее апельсиновое сияние, затем раскрывается теплая роза и жасмин. А дальше появляются глубокие ноты пачули и ветивера, которые оставляют легкую дымку на коже.

Chanel Coco Mademoiselle. Фото: brocard

Ноты: апельсин, бергамот, роза, жасмин, ирис, иланг-иланг, пачули, ваниль, белый мускус, амбра, кедр.

Henry Rose Dave

Парфюм, который хочется вдыхать снова и снова. Dave — это аромат близости, прикосновений и нежности. В нем есть мягкая ваниль, немного горьковатого какао и теплые аккорды бобов тонка. На старте — цитрусы и розовый перец, но уже через несколько минут запах становится спокойным, уютным и чувственным. Он очень притягательный.



Ноты: мандарин, нероли, розовый перец, лавандин, цветок апельсина, миндальный цвет, ванильный крем, какао-шелуха, бобы тонка.

Vilhelm Parfumerie Room Service Eau de Parfum

В Room Service есть что-то от кино 30-х. Представьте старый отель, мягкий свет, бокал шампанского и вы, завернутые в полотенце после горячей ванны. Этот аромат пахнет цитрусовой свежестью и немного розовыми лепестками. Легкий, но с глубоким послевкусием. Он напоминает, что роскошь — это умение наслаждаться моментом.

Vilhelm Parfumerie Room Service Eau de Parfum. Фото: brocard

Ноты: мандариновый нектар, ежевика, орхидея, сандал, бамбук, фиалка, черный янтарь, мускус.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Eau de Parfum

Его узнают даже с нескольких шагов. Baccarat Rouge — не просто аромат, а ощущение. Он теплый, обволакивающий, словно шелк на коже. В нем жасмин встречает кедр, а амбровые ноты создают иллюзию света. Это тот парфюм, который оставляет за вами невидимый след и долго не позволяет забыть.

Ноты: жасмин, шафран, кедр, амбра.

Кто-то подбирает аромат под одежду, а кто-то под настроение. Но на свидание главное — не выбрать "правильный" парфюм, а найти свой. Тот, в котором вы чувствуете себя настоящей.

