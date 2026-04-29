Як носити головний аксесуар весни-2026: рекомендація Андре Тана

Андре Тан розкрив головний аксесуар весни-2026
Якщо ви думали, що шовкові хустки — це лише про стиль "бабуся на відпочинку" або сувору класику, то весна 2026 року вас приємно здивує. Відомий дизайнер Андре Тан запевняє, що цей аксесуар став справжнім маст-хевом, який здатен "витягнути" навіть найпростіший лук із джинсами та білою футболкою.
Редакція Новини.LIVE розповість, з чим носити цей аксесуар.
Чому всі знову полюбили хустку в образі
Все просто — це максимально універсальна річ. Вона не займає місця в сумці, але за секунду перетворює денний образ на вечірній.
Як адаптувати тренд під себе: 5 крутих ідей
Модельєр пропонує не обмежуватися звичними вузликами на шиї та експериментувати на повну:
- Замість топа. Це, мабуть, найсміливіший і найгарячіший прийом для літньої спеки. Велика хустка легко перетворюється на витончений топ, що підкреслює фігуру. Має дорогий, стильний вигляд і дуже по-італійськи.
- Елегантна недбалість на плечах. Просто накиньте хустку поверх жакета, сукні чи навіть звичайної майки. Це додає образу тієї самої "продуманої легкості", якої ми всі намагаємося досягти.
- Акцент у волоссі. Забудьте про нудні резинки. Вплетіть шовк у косу, обв’яжіть ним високий пучок або використайте як бандану. Це найшвидший спосіб додати обличчю свіжості, особливо якщо обрати яскраві принти.
- Гра з шарами. Тан радить спробувати носити хустку прямо поверх повсякденного одягу. Наприклад, зав’язати її на талії замість ременя або випустити з-під пояса. Це додає динаміки рухам і робить силует цікавішим.
- Безсмертна класика. Маленька хустка на шиї все ще актуальна. Якщо хочеться ніжності — беріть пастель, якщо хочете заявити про себе — обирайте соковиті, контрастні кольори.
Чи надовго з нами цей тренд
На думку експерта, ми маємо справу не з миттєвою модою, яка зникне через місяць. Це повернення до бази, але в новому, сучасному прочитанні. Хустка дозволяє бути різною щодня, не купуючи при цьому купу нового одягу.
Тож, якщо у вашій шафі десь засумував шовкова хустка— саме час її дістати й дати головну роль у ваших весняних пригодах.
