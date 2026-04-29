Как носить главный аксессуар весны-2026: рекомендация Андре Тана

Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Если вы думали, что шелковые платки — это только про стиль "бабушка на отдыхе" или строгую классику, то весна 2026 года вас приятно удивит. Известный дизайнер Андре Тан уверяет, что этот аксессуар стал настоящим маст-хэвом, который способен "вытянуть" даже самый простой лук с джинсами и белой футболкой.

Почему все снова полюбили платок в образе

Все просто — это максимально универсальная вещь. Он не занимает места в сумке, но за секунду превращает дневной образ в вечерний.

Как адаптировать тренд под себя: 5 крутых идей

Модельер предлагает не ограничиваться привычными узелками на шее и экспериментировать на полную:

Вместо топа. Это, пожалуй, самый смелый и горячий прием для летней жары. Большой платок легко превращается в изящный топ, подчеркивающий фигуру. Выглядит дорого, стильно и очень по-итальянски.

Элегантная небрежность на плечах. Просто накиньте платок поверх жакета, платья или даже обычной майки. Это придает образу той самой "продуманной легкости", которой мы все пытаемся достичь.

Акцент в волосах. Забудьте о скучных резинках. Вплетите шелк в косу, обвяжите им высокий пучок или используйте как бандану. Это самый быстрый способ добавить лицу свежести, особенно если выбрать яркие принты.

Игра со слоями. Тан советует попробовать носить платок прямо поверх повседневной одежды. Например, завязать его на талии вместо ремня или выпустить из-под пояса. Это добавляет динамики движениям и делает силуэт более интересным.

Бессмертная классика. Маленький платок на шее все еще актуален. Если хочется нежности — берите пастель, если хотите заявить о себе — выбирайте сочные, контрастные цвета.

Надолго ли с нами этот тренд

По мнению эксперта, мы имеем дело не с сиюминутной модой, которая исчезнет через месяц. Это возвращение к базе, но в новом, современном прочтении. Платок позволяет быть разной каждый день, не покупая при этом кучу новой одежды.

Поэтому, если в вашем шкафу где-то заскучал шелковый платок — самое время его достать и дать ему главную роль в ваших весенних приключениях.

