Как носить главный аксессуар весны-2026: рекомендация Андре Тана

Андре Тан раскрыл главный аксессуар весны-2026
Если вы думали, что шелковые платки — это только про стиль "бабушка на отдыхе" или строгую классику, то весна 2026 года вас приятно удивит. Известный дизайнер Андре Тан уверяет, что этот аксессуар стал настоящим маст-хэвом, который способен "вытянуть" даже самый простой лук с джинсами и белой футболкой.
Редакция Новини.LIVE расскажет, с чем носить этот аксессуар.
Почему все снова полюбили платок в образе
Все просто — это максимально универсальная вещь. Он не занимает места в сумке, но за секунду превращает дневной образ в вечерний.
Как адаптировать тренд под себя: 5 крутых идей
Модельер предлагает не ограничиваться привычными узелками на шее и экспериментировать на полную:
- Вместо топа. Это, пожалуй, самый смелый и горячий прием для летней жары. Большой платок легко превращается в изящный топ, подчеркивающий фигуру. Выглядит дорого, стильно и очень по-итальянски.
- Элегантная небрежность на плечах. Просто накиньте платок поверх жакета, платья или даже обычной майки. Это придает образу той самой "продуманной легкости", которой мы все пытаемся достичь.
- Акцент в волосах. Забудьте о скучных резинках. Вплетите шелк в косу, обвяжите им высокий пучок или используйте как бандану. Это самый быстрый способ добавить лицу свежести, особенно если выбрать яркие принты.
- Игра со слоями. Тан советует попробовать носить платок прямо поверх повседневной одежды. Например, завязать его на талии вместо ремня или выпустить из-под пояса. Это добавляет динамики движениям и делает силуэт более интересным.
- Бессмертная классика. Маленький платок на шее все еще актуален. Если хочется нежности — берите пастель, если хотите заявить о себе — выбирайте сочные, контрастные цвета.
Надолго ли с нами этот тренд
По мнению эксперта, мы имеем дело не с сиюминутной модой, которая исчезнет через месяц. Это возвращение к базе, но в новом, современном прочтении. Платок позволяет быть разной каждый день, не покупая при этом кучу новой одежды.
Поэтому, если в вашем шкафу где-то заскучал шелковый платок — самое время его достать и дать ему главную роль в ваших весенних приключениях.
