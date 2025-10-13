Парфуми, що залишають слід — які ноти тримаються найкраще

Парфуми. Фото: freepik.com

Більшість із нас хоче, щоб аромат тримався на шкірі цілий день. За даними дослідження "Культура добробуту. Есенційність парфумерії та косметики" від Stanpa, 71% жінок обирають парфуми не просто для запаху, а щоб відчувати гармонію та радість. Але коли справа доходить до покупки, головне для багатьох — стійкість. Адже саме вона визначає, чи захочеться повернутися за флаконом знову.

Які парфуми найкраще тримаються на шкірі

Тривалість аромату залежить від багатьох чинників — від типу шкіри до її pH. Проте є одне універсальне правило: базові ноти тримаються найдовше. Як пояснює відома парфумерка Ане Айо, багаті акорди білого дерева чи мускусу випаровуються повільно, тому аромат звучить довше.

Тож якщо хочете парфуми, які не зникнуть за годину, звертайте увагу на сандал, уд, кедр чи кашемірове дерево — це безпрограшний вибір.

Сандал. Фото: freepik.com

Ще один секрет тривалого звучання — layering, тобто нашарування ароматів. Коли наносиш кілька парфумів один на одного, базові ноти утримують композицію, а легкі фруктові чи квіткові акценти додають свіжості. Так можна створювати свій унікальний запах, який звучатиме від ранку до вечора.

І не думайте, що працюють лише деревні ноти. Важливо, щоб у парфумі була база, але її можна поєднувати з фруктами або квітами. Наприклад, персик або лічі чудово гармонує з мускусом чи деревиною.

Персики. Фото: freepik.com

Стійкість аромату хвилює нас не лише через бажання пахнути довше. Запахи прямо впливають на емоції: чим довше звучить аромат, тим довше ми відчуваємо той настрій, який він дарує. Особливо це важливо для покоління Z, адже вони бачать у парфумах спосіб виразити себе, обирають запахи під настрій, створюють власні колекції і хочуть, щоб парфум показував їхнє "я" саме тут і зараз.

