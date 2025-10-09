Відео
Україна
Не за усі гроші світу — аромат з кілометровим шлейфом

Не за усі гроші світу — аромат з кілометровим шлейфом

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 23:17
Найбільш ефектні парфуми — їх стійкість і шлейф вражає всіх
Дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: freepik.com

Є аромати, які просто доповнюють образ, а є ті, що створюють настрій із першої ноти. Golden Decade від Zara — саме з таких. Його відчувають не лише ті, хто поруч, — він залишається у повітрі, у спогадах, на одязі.

Новини.LIVE розповість більше про цей трендовий аромат.

Читайте також:

Це парфум, що звучить упевнено й елегантно, немов спогад про теплий вечір, коли все було на своїх місцях. Якщо вам хочеться аромату з характером, але без надмірного пафосу, то придивіться саме до нього.

Чим особливий парфум від Zara

У центрі композиції — жасмин, ваніль і лаванда. Звучить знайомо, але саме таке поєднання робить цей аромат особливим. Жасмин додає розкішного жіночого звучання, ваніль — м’якої солодкості, а лаванда створює спокійний баланс, щоб аромат не здавався надто "десертним".

Разом вони утворюють теплу, ніжну й одночасно благородну мелодію. Це той випадок, коли парфум дійсно пахне "дорого", навіть якщо його ціна цілком доступна — приблизно 1300 гривень за 100 ml на сайті Zara.

Чудовий аромат для прохолодних днів
Golden Decade від Zara. Фото з Instagram

Golden Decade розкривається поступово. Спершу відчувається легка хвиля лаванди, а потім м’яке ванільне тепло, яке ніби огортає шкіру. На завершення залишається шлейф жасмину — стриманий, але відчутний, особливо у вечірньому повітрі.

Аромат має чудову стійкість: на шкірі тримається годинами, а на одязі до наступного дня. І головне те, що він не набридає, навпаки, хочеться вдихати його знову і знову.

Для кого цей аромат

Golden Decade обирають жінки, які цінують спокійну впевненість і внутрішню гармонію. Він не про показну розкіш — це аромат тих, хто вже знає свою цінність. Його можна носити і вдень, і на побачення, і в офіс — він доречний завжди, бо не намагається сподобатися, а просто звучить красиво.

Про бренд Zara

Zara створила цей аромат у співпраці з відомими парфумерами, і в ньому справді відчувається європейська естетика. Простий флакон, мінімалістичний дизайн — ідеально відображають суть самого аромату: стримана елегантність без зайвих деталей.

Golden Decade — це не просто парфум, а стан. Теплий, жіночний, врівноважений.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
