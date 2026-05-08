Головна Стиль Догляд за жирним волоссям у домашніх умовах: поради фахівців

Догляд за жирним волоссям у домашніх умовах: поради фахівців

Дата публікації: 8 травня 2026 16:02
Як боротися з жирним волоссям вдома: кращі поради
Дівчина показує жирне волосся. Фото: magnific

Жирність волосся майже завжди чимось зумовлена. Причини можуть бути різними — це і особливість організму, і спосіб життя, і неправильний догляд. Але є нюанси, які реально допомагають тримати ситуацію під контролем.

Новини.LIVE розповість, про що саме мова.

Що робити з жирним волоссям

Почати варто з простого — з того, як і коли ви миєте голову. Багато хто навіть не помічає, що миє волосся тоді, коли воно вже втомлене від накопиченого себуму за ніч. Саме тому ранкове миття часто дає кращий результат: волосся має довше свіжіший вигляд. І ще один нюанс, який постійно ігнорують — вода. Занадто гаряча тільки підганяє сальні залози працювати швидше, тому краще обирати теплу, кімнатну температуру води.

Є ще одна поширена помилка — щоденне миття. Здається, що так логічно, але шкіра голови швидко звикає і починає виробляти ще більше жиру. Частіше за все достатньо інтервалу в кілька днів, хоча все дуже індивідуально.

Те, що ви наносите після миття, теж має значення. Кондиціонери, маски, бальзами — це не про "чим більше, тим краще". Якщо наносити їх біля коренів без потреби, волосся швидко втрачає об’єм і стає важчим. Корені зазвичай потребують зовсім іншого догляду, ніж довжина. Також косметику з протеїнами, силіконами, ліпідними комплексами, краще оминати в магазинах.

Є речі, які здаються дрібницями, але насправді сильно впливають:

  • постійні дотики до волосся руками;
  • звичка накручувати пасма на палець або чіпати шкіру голови;
  • тугі зачіски — вони буквально "закривають" шкіру і можуть посилювати жирність. 

Фен теж грає свою роль. Гарячий режим часто тільки погіршує ситуацію, хоча здається, що він краще сушить.

Є і інші фактори, які теж впливають:

  • стрес;
  • харчування;
  • загальний режим.

Тому краще відкоригуйте раціон та постарайтеся максимально виключити стрес зі свого життя. Це не дасть миттєвого ефекту, але з часом помітите зміни.

І так, інколи навіть при правильному догляді нічого не змінюється за кілька днів чи тиждень. Це нормально. Волоссю потрібен час, щоб перебудуватися. Якщо ж ситуація зовсім не рухається з місця, тоді вже має сенс подивитися глибше — разом із лікарем, без самодіагностики й поспіху.

Христина Колосова - Редактор
