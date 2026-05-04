Як часто потрібно стригти волосся: помилки, які роблять майже всі

Стрижка волосся. Фото: magnific

Кожен раз, коли ми дивимося в дзеркало і бачимо тьмяні кінчики або відросле коріння, виникає думка, що настав час варто стригти волосся. Адже неважливо, чи у вас густа темна грива, чи тонкі світлі пасма — догляду потребують усі.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Коли потрібно стригти волосся

Навіть якщо ви плекаєте кожен сантиметр і мрієте про довжину до пояса, ножиці — ваш найкращий друг.

Для підтримки форми: ідеально ходити до майстра раз на 1,5–2 місяці. Це дозволяє зачісці завжди виглядати свіжою.

ідеально ходити до майстра раз на 1,5–2 місяці. Це дозволяє зачісці завжди виглядати свіжою. Для тих, хто відрощує: можна розтягнути задоволення до 3 місяців. Але якщо чекати довше, волосся почне сіктися, ламатися, і в результаті доведеться відрізати значно більше, ніж планувалося.

Як часто потрібно оновлювати колір волосся

Однотонне фарбування вимагає дисципліни. Коріння варто підфарбовувати кожні 4–6 тижнів. Тут важливу роль відіграє зовнішнє середовище. Сонце чинить вплив на колір, а жорстка вода з-під крана додає непотрібної жовтизни чи вапняного нальоту.

Зі складними техніками трохи легше, але теж є свої нюанси:

Читайте також:

Мелірування варто освіжати раз на 2,5–3 місяці. Світлі пасма дуже чутливі до сонця і води — вони швидко стають сухими та втрачають той самий благородний блиск. Балаяж найбільш "лінивий" варіант. Можна не з’являтися в салоні до 4 місяців. Проте пам’ятайте, що без домашніх масок і тонування каштанові кольори можуть піти в рудий, а блонд просто згасне.

Догляд та нарощування волосся

Ми часто забуваємо, що волосся — це тканина, яка зношується. Жорстка вода, міський пил і ультрафіолет діють як наждачний папір. Тому глибоке зволоження має бути у вашому графіку щотижня.

Окреме питання — нарощування. Тут експерименти з термінами небезпечні. Корекцію треба робити строго кожні 1,5–2 місяці. Влітку ситуація ускладнюється: сіль від моря, пісок і сонце можуть забивати місця кріплення і псувати текстуру пасом, тому вони починають виділятися на фоні вашого рідного волосся.

Отже, не варто чекати, а краще прийти на легку корекцію вчасно, ніж потім рятувати спалене чи посічене волосся довгими й дорогими процедурами.

Раніше ми писали про те, що робити, якщо стрижка боб втратила об'єм. Допоможе один простий трюк.

Також ми повідомляли, які ідеї французького манікюру варто спробувати у 2026 році. Розповідаємо, який він має вигляд.