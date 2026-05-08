Уход за жирными волосами в домашних условиях: советы специалистов

Уход за жирными волосами в домашних условиях: советы специалистов

Дата публикации 8 мая 2026 16:02
Как бороться с жирными волосами дома: лучшие советы
Девушка показывает жирные волосы. Фото: magnific

Жирность волос почти всегда чем-то обусловлена. Причины могут быть разными — это и особенность организма, и образ жизни, и неправильный уход. Но есть нюансы, которые реально помогают держать ситуацию под контролем.

Новини.LIVE расскажет, о чем именно речь.

Что делать с жирными волосами

Начать стоит с простого — с того, как и когда вы моете голову. Многие даже не замечают, что моют волосы тогда, когда они уже уставшие от накопленного себума за ночь. Именно поэтому утреннее мытье часто дает лучший результат: волосы дольше выглядят свежее. И еще один нюанс, который постоянно игнорируют — вода. Слишком горячая только подгоняет сальные железы работать быстрее, поэтому лучше выбирать теплую, комнатную температуру воды.

Есть еще одна распространенная ошибка — ежедневное мытье. Кажется, что так логично, но кожа головы быстро привыкает и начинает вырабатывать еще больше жира. Чаще всего достаточно интервала в несколько дней, хотя все очень индивидуально.

То, что вы наносите после мытья, тоже имеет значение. Кондиционеры, маски, бальзамы — это не про "чем больше, тем лучше". Если наносить их у корней без надобности, волосы быстро теряют объем и становятся тяжелее. Корни обычно нуждаются в совсем другом уходе, чем длина. Также косметику с протеинами, силиконами, липидными комплексами, лучше обходить стороной в магазинах.

Есть вещи, которые кажутся мелочами, но на самом деле сильно влияют:

  • постоянные прикосновения к волосам руками;
  • привычка накручивать пряди на палец или трогать кожу головы;
  • тугие прически — они буквально "закрывают" кожу и могут усиливать жирность.

Фен тоже играет свою роль. Горячий режим часто только усугубляет ситуацию, хотя кажется, что он лучше сушит.

Есть и другие факторы, которые тоже влияют:

  • стресс;
  • питание;
  • общий режим.

Поэтому лучше откорректируйте рацион и постарайтесь максимально исключить стресс из своей жизни. Это не даст мгновенного эффекта, но со временем заметите изменения.

И да, иногда даже при правильном уходе ничего не меняется за несколько дней или неделю. Это нормально. Волосам нужно время, чтобы перестроиться. Если же ситуация совсем не двигается с места, тогда уже имеет смысл посмотреть глубже — вместе с врачом, без самодиагностики и спешки.

Ранее мы писали о том, как правильно ухаживать за окрашенными волосами. Есть действенные лайфхаки, которые помогут сохранить красивый цвет надолго.

Также мы сообщали, чем может быть полезна горчица в уходе за волосами.

Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
